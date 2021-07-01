 
Модернизация

АО "Мособлэнерго" завершило работы по повышению надежности электроснабжения потребителей на 94 объектах

АО Мособлэнерго завершило работы по повышению надежности электроснабжения потребителей на 94 объектах

1 июля 2021, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» полностью завершило работы на 94 объектах в рамках реализации совместных с Министерством энергетики Московской области мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей. Всего в текущем году запланировано провести ремонты и реконструкции на 254 энергообъектах компании.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения выполняются с марта 2021 года в 11 проблемных округах Подмосковья. Среди них: Раменское, Домодедово, Щелково, Пушкино, Ступино, Чехов, Егорьевск, Орехово-Зуево, Истра, Люберцы, Красногорск. Общий процент выполнения мероприятий составляет 65,8%. Работы проводятся согласно установленным срокам и планируются завершиться осенью текущего года.

В рамках мероприятий по повышению надежности в 2021 году АО «Мособлэнерго» планирует реконструировать 15,3 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6/10 кВ (на сегодняшний день реконструировано 14,4 км). Также планируется замена 984 опор (466 опор уже заменены), расчистка 59,2 га вдоль трасс ЛЭП (расчищено 45,9 Га); ремонт 72-х трансформаторных подстанций (33 подстанции уже отремонтированы) и замена 72-х км неизолированного провода на самонесущий изолированный (27,2 км уже заменено).

Министр энергетики Московской области Александр Самарин отмечает, что все проводимые и запланированные мероприятия по обновлению электросетевого комплекса округа позволят в дальнейшем обеспечить качественное и надежное электроснабжение жителей Подмосковья. Выполнение комплексных работ находится на личном контроле в министра.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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