Дальневосточная распределительная сетевая компания РусГидро завершила строительство резервной кабельной линии 35 кВ в Первомайском районе Владивостока. Возведение линии электропередачи завершено в срок – энергообъект возведен менее чем за полгода. Сейчас на линии идут пусконаладочные работы, готовятся документы для ее ввода в эксплуатацию.

Проект реализован ДРСК при поддержке Правительства Приморья, Министерства энергетики и газификации региона и администрации г. Владивостока. Кабельная линия протяженностью почти четыре километра проложена от подстанции «Чуркин» до подстанции «Луговая».

Новая кабельная линия построена в рамках реализации программы «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса» (МиРЭК) на территории Приморского края. Линия позволит зарезервировать электроснабжение объектов жизнеобеспечения и населения Первомайского района.

Кроме этого, приморский филиал ДРСК приступил к реализации проекта по строительству новой кабельной линии 110 кВ в Первомайском районе Владивостока. В текущем году реализуется первый этап проекта – строительство кабельной линии от подстанции «Улисс» до подстанции «Патрокл» протяженностью 2,6 километра. Программой МиРЭК в 2022 году предусмотрен перевод линии 110 кВ «ВТЭЦ-2-Голдобин» в кабельное исполнение. Общая протяженность трассы линии составит более шести километров.

Реализация двух крупных сетевых проектов на территории Первомайского района позволит закольцевать схему электроснабжения района Чуркин, повысить надежность электроснабжения потребителей и снизить аварийность в сетях, а также обеспечить возможность использования резервной схемы электроснабжения района.