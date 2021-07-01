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1 июля 2021, 10:24
Рубрика: Цифровая революция
Метки: МИНСТРОЙ, ЖКХ
Минстрой России провел установочное совещание с российскими регионами по вопросам наполнения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) данными о плановых отключениях горячего водоснабжения в многоквартирных домах (МКД). Совещание в онлайн-формате прошло под руководством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максима Егорова.
Данные из системы будут выгружаться на портал госуслуг, через который будет организовано онлайн-информирование граждан о датах возможного отключения горячей воды.
Субъекты активно размещают информацию в ГИС ЖКХ — по состоянию на 29 июня в системе можно проверить данные уже по почти 97 тыс. домам, что составляет 21% от общего количества МКД страны с централизованным горячим водоснабжением.
В числе регионов, наиболее оперативно заполняющих данные по графикам водоснабжения, — Калининградская, Московская, Мурманская, Оренбургская, Орловская, Псковская области, Республики Алтай, Татарстан и Удмуртская Республика. Полностью сервис по информированию уже работает в Московской области.
Согласно законодательству, информация об изменениях в подаче горячей воды должна будет появиться максимум за 10 дней до старта профилактических работ и отключения водоснабжения длительностью более одних суток.
«Размещение информации в ГИС ЖКХ и интеграция данных по жилищно-коммунальной сфере с социально-значимыми сервисами Минцифры России позволит гражданам своевременно получать информацию об их домах, о графиках оказания услуг, поможет им планировать свое время. В ближайшем будущем в системе будут доступны данные по всем домам, в которые горячая вода поступает из централизованных источников водоснабжения», — говорит Максим Егоров.
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