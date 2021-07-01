Концерн «КРОСТ» совместно с архитектурным бюро Zaha Hadid Architects создадут в Москве многофункциональный жилой кластер в 82 квартале Хорошево-Мневников. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера, уточнив, что для реализации проекта будут снесены девять ветхих пятиэтажек.

Комплекс будет возведен в рамках строительства квартала Union Park, который является частью реконструкции 82 квартала. Общая площадь квартир в новом кластере, спроектированном британским бюро, составит 184 тыс. «квадратов». Рядом появится благоустроенная территория площадью 2,6 га с прогулочными аллеями протяженностью 2,5 км, развитая инфраструктура и 2 тыс. новых рабочих мест.



Концепция Zaha Hadid Architects сочетает в себе бионические формы характерной для бюро параметрической архитектуры. Проект станет первым жилым многофункциональным комплексом такого масштаба в России. Основная идея, заложенная концерном «КРОСТ» и британскими архитекторами – взгляд в будущее, которое позволит восстановить принципы естественного биогеоценоза антропоморфной среды и восстановить связь человека с окружающим его пространством.

«Стоит отметить, что исторически высотное строительство в Москве всегда было, и сегодня есть такие точки, например, Москва-Сити. Будут появляться и новые высотные центры — Южный порт, который станет новым центром развития на Юго-Востоке города, Большой Сити, а также площадки, которые будут застраиваться в ходе программы реновации», — обратил внимание главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Функциональное зонирование определяется формообразующими элементами проекта, который состоит из трех основных элементов: подиума, пояса и 5-ти башен. Подиум (стилобат) представляет собой основную связь проекта с городом, а связующее звено, представленное поясом, объединяет подиум и сами башни, которые становятся визуальными доминантами.

«Перед нами стоит задача – развивать город и создавать в нем проекты, которые будут отвечать запросам современных жителей. Люди устали от прямых углов и стандартных форм, они хотят архитектуры нового времени», — прокомментировал гендиректор концерна «КРОСТ» Алексей Добашин.

По его словам, работа с бюро Zaha Hadid Architects – это большая ответственность, и сегодня в компании готовы применить весь накопленный за 30 лет работы опыт для реализации многофункционального кластера.

Стилобат станет центральным инфраструктурным ядром, в котором расположатся офисные и торговые помещения, поликлиники, спортивные и развлекательные центры, образовательные учреждения, рестораны и кафе. Общая площадь нежилых помещений составит 86 тыс. кв. метров. На втором уровне расположится приватное пространство для жителей. Основной жилой объем представлен разноуровневыми башнями высотой до 200 метров.



Одной из особенностей проекта станет создание парковых зон на разной высоте – начиная от общественного пространства на уровне земли и продолжая каскадом зеленых садов, расположенных на кровле стилобата. В центре комплексе будет расположена площадь, которая станет центральным общественным пространством с зонами рекреации, большим количеством уличной мебели и арт-объектов.



Проект планируется реализовать в несколько этапов до 2028 года.

Ранее «СГ» сообщала, что Zaha Hadid участвует в конкурсе на застройку промзоны в Печатниках.

Фото: krost.ru