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"Россети ФСК ЕЭС" реконструировала ЛЭП, обеспечивающую связь узловых подстанций Амурской области

Россети ФСК ЕЭС реконструировала ЛЭП, обеспечивающую связь узловых подстанций Амурской области

1 июля 2021, 09:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Завершен ремонт кабельно-воздушной линии электропередачи 220 кВ «Сковородино – Тында №1» в Амурской области. ЛЭП является связующим звеном между крупнейшими центрами питания  220 кВ – подстанциями «Сковородино» и «Тында», которые участвуют в электроснабжении объектов Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей. В результате проведенных работ обеспечен надежный переток электроэнергии от Амурских ГЭС на юг Республики Саха (Якутия), повышена надежность электроснабжения инфраструктуры РЖД, нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан».

Линия электропередачи 220 кВ «Сковородино – Тында №1» проходит по низменной местности с огромным количеством мелких водоемов, которые ежегодно в период обильных осадков разливаются и подтапливают территорию. В результате вымывания грунта ухудшаются характеристики фундаментов и состояние конструктивных элементов опор.

В рамках ремонтных работ произведена выправка накренившейся металлической опоры и заменены на новые три дефектных фундамента. На линии так же отремонтированы провод и грозотрос, заменены изоляторы и гасители вибрации.
Протяженность энерготранзита от подстанций 220 кВ «Сковородино» до «Тынды» составляет  156,6 км.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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