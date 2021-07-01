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"Россети Ленэнерго" повысили надежность электроснабжения морского порта в Усть-Луге и жителей поселка Вистино

Россети Ленэнерго повысили надежность электроснабжения морского порта в Усть-Луге и жителей поселка Вистино

1 июля 2021, 13:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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«Россети Ленэнерго» завершили ремонт системообразующей линии 110 кВ «Порт-Вистино» в Кингисеппском районе Ленинградской области. Энергетики заменили пять опор и 120 изоляторов, в результате чего повысили надежность передачи электроэнергии потребителям – морскому порту «Усть-Луга» и жителям Вистинского сельского поселения.

«Линия питает один из крупнейших логистических объектов региона, а также отвечает за передачу электроэнергии порядка 1700 потребителям Вистинского поселения. Для минимизации неудобств потребителей в период ремонта были организованы резервные схемы электроснабжения», - отмечает заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» Александр Фролов.

Все работы в рамках ремонтной программы «Россети Ленэнерго» выполняются в соответствии с графиком. Напомним, что всего до конца 2021 года планируется провести капитальный ремонт 1993 трансформаторных подстанций, 3866 километров воздушных и кабельных линий различного уровня напряжения, расчистку 3771 га трасс линий электропередачи 6-110 кВ.

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Источник: Россети Ленэнерго

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