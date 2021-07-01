«Россети Ленэнерго» завершили ремонт системообразующей линии 110 кВ «Порт-Вистино» в Кингисеппском районе Ленинградской области. Энергетики заменили пять опор и 120 изоляторов, в результате чего повысили надежность передачи электроэнергии потребителям – морскому порту «Усть-Луга» и жителям Вистинского сельского поселения.

«Линия питает один из крупнейших логистических объектов региона, а также отвечает за передачу электроэнергии порядка 1700 потребителям Вистинского поселения. Для минимизации неудобств потребителей в период ремонта были организованы резервные схемы электроснабжения», - отмечает заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» Александр Фролов.

Все работы в рамках ремонтной программы «Россети Ленэнерго» выполняются в соответствии с графиком. Напомним, что всего до конца 2021 года планируется провести капитальный ремонт 1993 трансформаторных подстанций, 3866 километров воздушных и кабельных линий различного уровня напряжения, расчистку 3771 га трасс линий электропередачи 6-110 кВ.