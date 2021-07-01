30 июня 2021 года в форме заочного голосования состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети». Утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год.

Приняты решения о распределении прибыли по результатам 2020 года и выплате дивидендов в размере 0,0588261693112 рубля на одну привилегированную акцию и 0,02453341692 рубля на одну обыкновенную акцию на общую сумму 5 000 000 тыс. рублей.

Избран новый состав Совета директоров ПАО «Россети», в который вошли:

Александр Новак, Заместитель Председателя Правительства РФ;

Николай Шульгинов, Министр энергетики РФ;

Ирек Файзуллин, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;

Андрей Рюмин, Генеральный директор ПАО «Россети»;

Павел Сниккарс, Заместитель Министра энергетики РФ;

Максим Быстров, Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка» (в качестве независимого директора);

Кирилл Дмитриев, Генеральный директор АО «УК РФПИ»;

Федор Опадчий, Председатель Правления АО «СО ЕЭС» (на момент выдвижения – Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»);

Александр Калинин, Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (в качестве независимого директора);

Станислав Аширов, Генеральный директор АО «Газпром энергосбыт» (в качестве независимого директора);

Андрей Шаронов, Президент Московской Школы Управления «СКОЛКОВО» (в качестве независимого директора);

Николай Рогалев, Ректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»;

Сергей Шматко, Специальный представитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, Президент ООО «Артпол Холдинг»;

Олег Дубнов, Вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (в качестве независимого директора);

Андрей Муров, Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор ПАО «Россети».

Членами Ревизионной комиссии избраны (должности на момент выдвижения): Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества Диана Агамагомедова, Заместитель начальника отдела Департамента Минэнерго России Сергей Балагуров, Заместитель директора Департамента Минэнерго России Алексей Кулагин, Руководитель департамента ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» Константин Поздняков, Начальник отдела Департамента Минфина России Илья Хазов.

Кроме того, акционеры приняли решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети» по результатам 2020 года. Аудитором Общества утверждено АО «БДО ЮНИКОН» а также по иным обязательным к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров вопросам