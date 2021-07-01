RusCable Insider #226 - Эксперт-Кабель о планах. Ответ ВХЗ.
Изолятор 125 лет. Заседание АЭК по полимерам и Эксперт-Аналитика
1 июля 2021, 09:24
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика
30 июня 2021 года в форме заочного голосования состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети». Утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год.
Приняты решения о распределении прибыли по результатам 2020 года и выплате дивидендов в размере 0,0588261693112 рубля на одну привилегированную акцию и 0,02453341692 рубля на одну обыкновенную акцию на общую сумму 5 000 000 тыс. рублей.
Избран новый состав Совета директоров ПАО «Россети», в который вошли:
Членами Ревизионной комиссии избраны (должности на момент выдвижения): Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества Диана Агамагомедова, Заместитель начальника отдела Департамента Минэнерго России Сергей Балагуров, Заместитель директора Департамента Минэнерго России Алексей Кулагин, Руководитель департамента ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» Константин Поздняков, Начальник отдела Департамента Минфина России Илья Хазов.
Кроме того, акционеры приняли решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети» по результатам 2020 года. Аудитором Общества утверждено АО «БДО ЮНИКОН» а также по иным обязательным к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров вопросам
«В 2020 году «Россети» выполнили намеченные мероприятия по созданию новой инфраструктуры и повышению надежности электроснабжения потребителей. Группа компаний направила 283 млрд рублей на реализацию инвестиционных программ и 70 млрд на финансирование техобслуживания и ремонта сетей. Мы продолжим использовать возможности, которые появляются на фоне восстановления экономики, для уверенного развития компании», - заявил по итогам ГОСА Андрей Рюмин, Генеральный директор ПАО «Россети».
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter