Состоялось годовое Общее собрание акционеров РусГидро

RusCable показал, как проходила
1 июля 2021, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Отрасль: Электроэнергетика
30 июня 2021 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» (ГОСА) в форме заочного голосования, в нем приняли участие около 2,5 тысячи акционеров Общества.
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ГОСА рассмотрело повестку из 9 вопросов, в том числе утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, дивиденды РусГидро по итогам 2020 года, избрало новый состав Совета директоров и ревизионной комиссии.
Утвержденный отчет, как и годом ранее, включает в себя классический годовой отчет, а также информацию об устойчивом развитии компании.
Акционеры утвердили следующее распределение прибыли Общества по результатам 2020 года:
|
(млн рублей)
|
Нераспределенная прибыль отчетного периода
|
35 959,4
|
Распределить на:
|
Резервный фонд
|
1 798,0
|
Развитие Общества
|
10 857,9
|
Дивиденды
|
23 303,5
Акционеры приняли решение направить на дивиденды 23,3 млрд рублей и выплатить дивиденды в размере 0,0530482 рубля на одну акцию. Это рекордная сумма за всю историю компании. 10 июля 2021 года установлено в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. В соответствии с Дивидендной политикой Общества, на выплату акционерам будет направлено 50% от величины прибыли, представленной в консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с МСФО, что выше среднего значения суммы дивидендов за предшествующие три года.
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ГОСА избрало Совет директоров в количестве 13 человек в следующем составе:
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ГОСА избрало ревизионную комиссию Общества в количестве пяти человек в следующем составе:
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ГОСА утвердило АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «РусГидро». Компания входит в четверку крупнейших аудиторско-консалтинговых групп в России и мире, определена победителем конкурсного отбора на 2021-2023 гг.
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В целях приведения в соответствие с требованиями законодательства и внедрения передовой корпоративной практики ГОСА утвердило новые редакции следующих документов ПАО «РусГидро»:
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