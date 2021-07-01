Состоялось годовое Общее собрание акционеров РусГидро

30 июня 2021 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» (ГОСА) в форме заочного голосования, в нем приняли участие около 2,5 тысячи акционеров Общества.

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ГОСА рассмотрело повестку из 9 вопросов, в том числе утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, дивиденды РусГидро по итогам 2020 года, избрало новый состав Совета директоров и ревизионной комиссии.

Утвержденный отчет, как и годом ранее, включает в себя классический годовой отчет, а также информацию об устойчивом развитии компании.

Акционеры утвердили следующее распределение прибыли Общества по результатам 2020 года:

(млн рублей) Нераспределенная прибыль отчетного периода 35 959,4 Распределить на: Резервный фонд 1 798,0 Развитие Общества 10 857,9 Дивиденды 23 303,5

Акционеры приняли решение направить на дивиденды 23,3 млрд рублей и выплатить дивиденды в размере 0,0530482 рубля на одну акцию. Это рекордная сумма за всю историю компании. 10 июля 2021 года установлено в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. В соответствии с Дивидендной политикой Общества, на выплату акционерам будет направлено 50% от величины прибыли, представленной в консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с МСФО, что выше среднего значения суммы дивидендов за предшествующие три года.

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ГОСА избрало Совет директоров в количестве 13 человек в следующем составе:

Быстров Максим Сергеевич, Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка». Грачев Павел Сергеевич, Генеральный директор ПАО «Полюс». Павлов Алексей Юрьевич, Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Пивоваров Вячеслав Викторович, Президент ООО «Альтера Капитал». Рогалев Николай Дмитриевич, Ректор ФГБОУВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ». Снесарь Дмитрий Николаевич, Руководитель департамента – старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО). Сниккарс Павел Николаевич, Заместитель Министра энергетики РФ. Трутнев Юрий Петрович, Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Филиппова Наталья Олеговна, Заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Хмарин Виктор Викторович, Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро». Чекунков Алексей Олегович, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Шевчук Александр Викторович, исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов. Шульгинов Николай Григорьевич, Министр энергетики РФ.

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ГОСА избрало ревизионную комиссию Общества в количестве пяти человек в следующем составе:

Анникова Наталия Николаевна, член ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть». Кулагин Алексей Владимирович, заместитель директора департамента Минэнерго России. Мальсагов Якуб Хаджимуратович, главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества. Репин Игорь Николаевич, заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов. Хазов Илья Николаевич, начальник отдела департамента Минфина России.

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ГОСА утвердило АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «РусГидро». Компания входит в четверку крупнейших аудиторско-консалтинговых групп в России и мире, определена победителем конкурсного отбора на 2021-2023 гг.

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В целях приведения в соответствие с требованиями законодательства и внедрения передовой корпоративной практики ГОСА утвердило новые редакции следующих документов ПАО «РусГидро»: