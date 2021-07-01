ТЭС "Байконурэнерго" обеспечат газовым топливом

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на газификацию тепловой электростанции на территории города Байконур. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Байконур (до 1995 года - Ленинск) является административным и социально-культурным центром комплекса «Байконур», который функционирует на основе Договора аренды между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 года. По условиям нового двухстороннего соглашения от 9 января 2004 года срок аренды продлен до 2050 года. Производственно-энергетическое объединение «Байконурэнерго» образовано в мае 1995 года для обеспечения надежности и развития энергетической системы города и космодрома Байконур, включая гарантированное обеспечение запусков космических аппаратов, выполняемых в рамках Федеральной космической программы.

Проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство трубопроводов и сопутствующих объектов, предназначенных для подачи природного газа в систему топливного снабжения энергоблоков тепловой электростанции «Байконурэнерго». В ходе реализации проекта в границах города будет проложена надземная трасса газопровода высокого давления общей протяженностью 931,7 м.

Работы пройдут в северо-западной части города на территории теплоэлектростанции «Байконурэнерго» - на расстоянии 1,5 км от селитебной зоны. Трасса газопровода проходит в основном по уже спланированной территории. Прокладка будет вестись без переустройства действующих коммуникаций и сноса зеленых насаждений. Для подъезда к площадкам обслуживания газопроводов проложат автодороги IV-в категории.

Финансирование работ планируется осуществлять с привлечением средств бюджета субъекта Российской Федерации. Застройщик - ГУП «Производственно-энергетическое объединение «Байконурэнерго» города Байконур».

Генеральная проектная организация – ООО «МС Сервис».