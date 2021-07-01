"РТ-Инвест" (входит в Госкорпорацию Ростех) вошла в состав Ассоциации развития возобновляемой энергетики, решение принято президиумом АРВЭ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Главную задачу мы видим в выработке совместной позиции для конструктивного взаимодействия с органами государственной власти и работы в публичном секторе для популяризации отрасли ВИЭ (возобновляемой энергетики)", — приводятся в сообщении слова директора АРВЭ Алексея Жихарева.

В пресс-службе компании отметили, что стороны вместе собираются развивать и увеличивать объемы альтернативной энергии.

Кроме того, АРВЭ и компания "РТ-Инвест" планируют совместное участие в реализации программы господдержки ВИЭ ДПМ с 2025 по 2035 годы (госпрограмма компенсации затрат по договорам на продажу мощности - ИФ).

"Энергетическая утилизация представляет собой незаменимую основу сферы управления отходами в составе комплексной системы. Это создает единственную возможность избавиться от полигонов в любом их виде раз и навсегда. Отмечу, в России и во всем мире заводы по энергоутилизации приравнены к возобновляемым источникам энергии. И, решая первоочередную задачу – сокращения полигонного захоронения, мы также активно развиваем отрасль "зеленой" энергетики", - приводятся в сообщении слова генерального директора "РТ-Инвест" Андрея Шипелова.

Как сообщалось, компания реализует пилотный проект по строительству пяти заводов энергетической утилизации по технологии Hitachi Zosen INOVA, четыре завода располагаются в Московской области, ещё один проект в Татарстане.

Первая в России программа поддержки возобновляемой энергетики завершится в 2024 году, последние отборы на нее уже прошли. Первый отбор в рамках второй программы поддержки, которая будет действовать до 2035 года, ожидается в этом году.

Как сообщалось, общий объем господдержки проектов в сфере возобновляемой энергетики в РФ до 2035 г. составит 360 млрд руб.

Корректировки были приняты правительством РФ в начале июня и потребовались в связи с ранее принятым решением о продлении госпрограммы поддержки ВИЭ до 2035 года. К этому сроку за счёт развития отрасли в России будет введено около 6,7 ГВт мощностей генерации на основе возобновляемых источников энергии.

Вторая программа до 2035 г., как и первая, будет работать по механизму договоров о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ), которые гарантируют инвесторам возврат средств за счет платежей энергорынка.