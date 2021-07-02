АО «Мособлэнерго» отремонтировало в Чеховском округе 6 трансформаторных подстанций. Работы выполнены в рамках реализации совместных с Министерством энергетики Московской области мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.

Также в Чехове реконструировано 8 км кабельной линии электропередачи от подстанции «Венюково» и построена комплектная трансформаторная подстанция с линиями электропередачи для обеспечения электроснабжением потребителей деревни Крюково.

В рамках мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей в 2021 году в городском округе Чехов АО «Мособлэнерго» должно заменить 66 опор и 3,1 км проводов воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6/10 кВ (работы выполнены полностью), отремонтировать 7 трансформаторных подстанций (на 6 из них работы уже проведены).

АО «Мособлэнерго» реализует мероприятия по повышению качества и надежности электроснабжения с марта 2021 года. Работы проводятся в следующих проблемных округах Подмосковья: Раменское, Домодедово, Щелково, Пушкино, Ступино, Чехов, Егорьевск, Орехово-Зуево, Истра, Люберцы, Красногорск. Мероприятия разработаны Министерством энергетики Московской области совместно с электросетевой компанией и усилены комплексными ремонтными работами, в том числе, на линиях электропередач 0,4-10 кВ и электрооборудовании в трансформаторных подстанциях.