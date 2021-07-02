Энергоблок № 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС включён в сеть и возобновил производство электроэнергии.

Блок был остановлен 4 мая 2021 года действием автоматики по штатному алгоритму. Причиной срабатывания защиты стали замечания в работе электротехнического оборудования. В ходе ремонта дефект был устранён.