Проклятье щелевого фидера.
2 июля 2021, 17:12
Рубрика: Модернизация
Метки: РОСЭНЕРГОАТОМ, БЕЛОЯРСКАЯ АЭС
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика
Энергоблок № 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС включён в сеть и возобновил производство электроэнергии.
Блок был остановлен 4 мая 2021 года действием автоматики по штатному алгоритму. Причиной срабатывания защиты стали замечания в работе электротехнического оборудования. В ходе ремонта дефект был устранён.
«В настоящее время оба энергоблока Белоярской АЭС работают на номинальном уровне мощности: энергоблок №3 с реактором БН-600 с электрической нагрузкой 620 МВт, и блок №4 БН-800 с электрической нагрузкой 865 МВт. Радиационная обстановка на территории расположения Белоярской АЭС находится на уровне естественных значений природного фона», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.
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