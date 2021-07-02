Группа Т Плюс инвестирует 130 млн рублей в строительство современного торфоперерабатывающего завода в Оричевском районе Кировской области (Пищальский производственный участок). Проект включает разработку месторождения и создание необходимой инфраструктуры, в частности, прокладка ветки узкоколейной железной дороги.

Предприятие основано на базе подконтрольного Т Плюс АО «ВяткаТорф» в 2022 году, а в 2024 выйдет на проектную мощность. Новое производство позволит диверсифицировать существующее направление торфодобычи в Группе и начать выпуск сельскохозяйственного кипованного (прессованного) торфа.

Торф, добываемый в Оричевском районе, отличается малой плотностью и повышенной влагоемкостью, это позволяет его эффективно использовать для сельскохозяйственных нужд.

«Мы открываем новое высокотехнологичное производство сырья, которое по своему качеству в разы превосходит существующие аналоги. Сельскохозяйственный кипованный торф востребован и на российском рынке, и за рубежом. Также развитие торфопереработки благоприятно скажется на экономической стабильности региона», - отметил управляющий директор АО «ВяткаТорф» Евгений Сухих.

«Т Плюс»

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц.

Под управлением Группы «Т Плюс» находится 54 электростанции, более 400 котельных и свыше 18 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 52 тыс. Гкал/ч.

АО «ВяткаТорф»

АО «ВяткаТорф» самое крупное торфодобывающее предприятие России, входящее в Группу компаний «Т Плюс» и осуществляющее свою деятельность на территории Кировской области. Предприятие ведет активную разработку 2 500 га торфяных месторождений, а лицензированный объем запасов более 150 млн тонн торфа. На предприятии работают свыше 600 сотрудников. АО «ВяткаТорф» является градообразующим предприятием для пяти муниципальных образований Кировской области: п. Октябрьский, п. Мирный, п. Светлый, п. Комсомольский и п. Светлополянск. Компания обеспечивает на территориях присутствия решение важных социальных функций: предоставление рабочих мест, пополнение местных бюджетов.