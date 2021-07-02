Группа ученых под руководством профессора Сколтеха Артема Оганова изучила структуру и свойства тройных гидридов лантана и иттрия. В ходе работы выяснилось, что включение в состав двойного гидрида дополнительного элемента позволяет добиться стабилизации кристаллической структуры, которая не может существовать в бинарных соединениях. Результаты исследования опубликованы в журнале Materials Today.

Долгое время рекорд высокотемпературной сверхпроводимости удерживали соединения меди – купраты, но в 2014 году все поменялось, когда предсказали необычное соединение состава H 3 S, для которого была предсказана высокотемпературная сверхпроводимость при температуре 191-204 градуса Кельвина. Действительно, в том же году этот гидрид серы был получен экспериментально, и была доказана его рекордная сверхпроводимость.

Вслед за этим многие лаборатории высоких давлений занялись и другими соединениями, аномально богатыми водородом – супергидридами. Были найдены еще более высокотемпературные сверхпроводники: LaH 10 (при давлении 2 млн атмосфер сверхпроводимость в нем наблюдается при 250 -260 K) и предсказан гидрид близкого к лантану иттрия – YH 10 . Но YH 10 оказался нестабильным, и синтезировать его в чистом виде до настоящего момента никому не удалось. Возможность дальнейшего повышения критической температуры двойных гидридов на этом исчерпалась, и химики стали работать над тройными гидридами. Это направление сейчас является наиболее перспективным в области гидридной сверхпроводимости. Так, в 2020 году, после более чем 100 лет поисков и исследований, был синтезирован первый комнатный сверхпроводник (тройной гидрид серы и углерода) с критической температурой +15 градусов Цельсия.

В новой работе ученые из Сколтеха, Института Кристаллографии РАН и центра «Высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов» им. В.Л. Гинзбурга изучили тройные гидриды лантана и иттрия с разным соотношением этих элементов.

«Лантан и иттрий похожи, а их гидриды отличаются. YH 6 существует, а LaH 6 нет, а для LaH 10 и YH 10 все наоборот: LaH 10 существует, а YH 10 – нет. Мы обнаружили, что введением второго элемента можно стабилизировать обе эти структуры. Например, при введении 30 процентов иттрия становится стабильным LaH 6 , и его критическая температура сверхпроводимости несколько выше, чем у YH 6 », – рассказывает Артем Оганов.

Другим результатом исследования является выяснение общих особенностей сверхпроводимости тройных гидридов.

«Мы поняли, что при переходе к тройным и четверным гидридам их структуры становятся все менее и менее упорядоченными, а ширина сверхпроводящего перехода существенно увеличивается. Такие соединения требуют более длительного и интенсивного лазерного нагрева, чем бинарные гидриды», - говорит первый автор статьи, аспирант Сколтеха Дмитрий Семенок.

По мнению ученых, исследование тройных гидридов – это хорошая стратегия для стабилизации нестабильных соединений и для усиления их сверхпроводящих свойств.

Источник информации: Сколтех

Фото: www.nanometer.ru