 
Законотворчество (постановления)

Путин подписал закон о единой системе учета рекламы в интернете

Путин подписал закон о единой системе учета рекламы в интернете

2 июля 2021, 17:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: ИНТЕРНЕТ, РОСКОМНАДЗОР
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
209

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единой информационной системы учета рекламы в интернете. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Система обеспечит автоматизацию процессов сбора и обработки информации о размещенной в интернете рекламе, учет и хранение таких данных, а также доступ к ним. Полномочиями по созданию и ведению ресурса предлагается с 1 сентября 2022 года наделить Роскомнадзор.

В систему будут включаться сведения о размещенной в интернете рекламе, в том числе о ее распространителях, операторах и посредниках, а также о рекламодателях. Закон предусматривает для них обязанность вносить соответствующую информацию, самостоятельно или через операторов рекламных данных.

Состав сведений, подлежащих включению в ресурс, определяет правительство РФ. В то же время, согласно закону, обязанность по размещению сведений не распространяется на оператора социальной рекламы.

Для отбора оператора рекламных данных Роскомнадзором будет создана комиссия. Порядок ее деятельности, состав и условия отбора оператора также будет устанавливать кабмин.

Размещенная в интернете реклама, за исключением распространяемой в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, которые транслируются в интернете, должна содержать пометку "реклама", а также указание на рекламодателя и (или) сайт.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Законотворчество
Счетная палата провела анализ мероприятий по реформированию ценообразования в строительстве 29.06.2021
Счетная палата провела анализ мероприятий по реформированию ценообразования в строительстве
Евгений Грабчак: 29.06.2021
Евгений Грабчак: "Проведение любых работ в охранных зонах нужно минимизировать и осуществлять под ко...
В Казахстане введен утилизационный сбор на кабель 29.06.2021
В Казахстане введен утилизационный сбор на кабель
Пошлины на экспорт металлов не отменяют договорённости по скидкам для госстроек и гособоронзаказа 28.06.2021
Пошлины на экспорт металлов не отменяют договорённости по скидкам для госстроек и гособоронзаказа
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Сейчас в эфире! RusCable LIve!
+