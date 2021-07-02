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"Россети Московский регион" модернизируют крупнейшую подстанцию Подольска

«Россети» модернизируют крупнейший питающий центр южного Подмосковья – подстанцию 220 кВ «Гулево». Работы выполняются компанией «Россети Московский регион». Инвестиции в текущий этап реконструкции  составляют 300 млн рублей.

Благодаря реализации проекта будет повышено качество электроснабжения более 25 тысяч потребителей в г.о. Подольск Московской области, а также социально значимых объектов, в числе которых машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», Подольский кабельный завод - АО «НП «Подольсккабель», опытный завод ФГУП «НИИ НПО Луч». Откроются возможности для технологического присоединения новых потребителей, что положительно скажется на развитии инфраструктуры и экономическом укреплении г.о. Подольск.  

К настоящему моменту, благодаря  замене двух автотрансформаторов на новые,  мощность питающего центра увеличена с 400 по 500 МВА, смонтированы элегазовые выключатели 220 кВ,  введено в эксплуатацию новое электрооборудование в закрытом распределительном устройстве  10 кВ.

Завершаются работы по строительству нового комплектного распределительного устройства (КРУ)  6 кВ, которое придет на смену КРУ наружной установки, эксплуатируемому уже более 50 лет. Взамен масляных устанавливаются более надежные и экогологичные вакуумные выключатели, новые трансформаторы тока, ограничители перенапряжения, разъединители и аппаратура релейной защиты и автоматики. В ходе реконструкции применены высокоавтоматизированные технологии, которые позволяют дистанционно наблюдать и управлять питающим центром. К началу осенне-зимнего периода в КРУ планируется ввести в эксплуатацию 60 ячеек для подключения новых потребителей.

Новое электрооборудование преимущественно отечественного производства характеризуется высокой степенью надежности, компактностью и более длительным межремонтным интервалом.

 

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Источник: ПАО "Россети Московский регион"

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