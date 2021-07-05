В гостях у открытой студии RusCable.Ru побывал соучредитель и технический директор компании ПРОМПРИНТ, а также эксперт по маркировке кабельной продукции Дмитрий Рафаэльевич Шириев.

Дмитрий Шириев в маркировочном бызнесе с 2008 года.Ему повезло учиться и впитывать ценные знания от человека, который принес каплеструйную технологию в кабельный мир – Эдуард Эдуардович Пфайфле. Именно он один из первых завез в Россию каплеструйный принтер, ориентированный специально для кабеля.

На сегодняшний день Дмитрий имеет внушительный опыт эксплуатации маркираторов и говорить про сервис может годами:

Сервис – это мое любимое детище, и, как отмечают наши клиенты, сервис – это действительно то, что выгодно отличает «Промпринт» на рынке среди остальных.

Мы обсудили целый ряд насущных вопросов: какие тенденции сейчас царят на кабельном рынке? Что отличает китайский сервис от европейского? Как обеспечить бесперебойную работу оборудования? Чье оборудование способно наносить маркировку на изделие со скоростью 1300 м/мин.? Как обстоит ситуация с маркировкой в России и какже защититься от вездесущщего контрафакта? Сейчас вопрос эксплуатационных затрат стоит очень остро. Маркировка становится все сложнее, длиннее и дороже. Как снижать затраты на маркировку и возможно ли это? В нашей беседе Дмитрий ответил на все эти вопросы и даже больше!

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