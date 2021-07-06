Общий объем инвестиций в комплекс международной арктической станции "Снежинка" в Ямало-Ненецком автономном округе составил примерно 3 млрд рублей. Об этом сообщил в кулуарах Международной промышленной выставки "Иннопром" исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев.

"В общей сложности [объем инвестиций в комплекс международной арктической станции "Снежинка"] примерно 3 млрд рублей, там и бюджетные средства, и внебюджетные", - сказал Васильев.

Госкомиссия по вопросам развития Арктики приняла решение о необходимости построить две международные арктические станции "Снежинка" - в ЯНАО и Мурманской области. Ранее сообщалось, что строительство круглогодичной и полностью автономной международной арктической станции "Снежинка" в Ямало-Ненецком автономном округе начнется в 2021 году. К проекту подключились семь стран Арктического региона.

Международная арктическая станция (МАС) "Снежинка" должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Расположение зданий станции сверху напоминает снежинку, потому проект и получил такое название.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Порядка 12 тыс. российских и международных участников соберутся, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации. Самую большую привезет партнер выставки - Италия.