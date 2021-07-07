 
Контракты

Объявлен новый поиск подрядчика для дальнейшего строительства порта в Пионерском

Объявлен новый поиск подрядчика для дальнейшего строительства порта в Пионерском

7 июля 2021, 12:15
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: newkaliningrad.ru

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Федеральное госпредприятие «Росморпорт» объявило очередной конкурс по поиску подрядчика, который должен продолжить строительство глубоководного порта в Пионерском. Извещение опубликовано на портале госзакупок.

Согласно открытой информации, сейчас возведение портовой инфраструктуры оценивается почти в 5,6 млрд руб. Итоги торгов планируется подвести в августе 2021 года. Достроить порт хотят до апреля 2023 года.

Напомним, в январе был расторгнут второй контракт на строительство объекта. Его готовность оценивается в 28%.

Строительство порта должно было завершиться еще в 2019 году, однако из-за проблем с первым подрядчиком контракт был расторгнут, а работы заморожены. «Росморпорт» обещал возобновить их до конца 2020 года.

До расторжения контракта с первым подрядчиком, самарской компанией «Больверк», стоимость строительства оценивалась в 7 млрд 313 млн руб. Руководство фирмы заподозрили в хищении 1,6 млрд рублей.

После того как с «Больверком» был расторгнут контракт, «Росморпорт» выделял 82 млн руб. на корректировку проектной документации, 14 млн руб. на обследование конструкций и еще более 407 млн руб. на работы по их сохранению.

В минувшем июне «Росморпорт» объявил конкурс на «выполнение подготовительных работ» на территории недостроенного глубоководного порта. На это выделяется 61,7 млн руб.

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Источник: newkaliningrad.ru

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