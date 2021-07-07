РусГидро завершит замену гидроагрегатов Угличской ГЭС

ПАО «РусГидро» и российский энергомашиностроительный концерн «Силовые машины» заключили договор, предусматривающий полную замену гидроагрегата №1 Угличской ГЭС в 2023 году. После завершения работ гидросиловое оборудование одной из старейших гидроэлектростанций России будет полностью обновлено. Замена гидроагрегата проводится в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.

Угличская ГЭС, вторая ступень каскада гидроэлектростанций на Волге, была введена в эксплуатацию в 1940 году. В машинном зале станции смонтированы два гидроагрегата, один из которых был заменен в 2011 году.

В соответствии с условиями договора «Силовые машины» изготовят и поставят поворотно-лопастную гидротурбину в комплекте с системой автоматического управления, гидрогенератор, систему возбуждения и микропроцессорные защиты гидрогенератора. Замена оборудования на более эффективное позволит увеличить мощность станции на 10 МВт, до 130 МВт.

Сборку и монтаж нового оборудования гидроагрегата, его подключение к вспомогательным системам, комплекс пусконаладочных работ выполнит дочернее общество РусГидро - АО «Гидроремонт-ВКК».

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 125 гидротурбины, 107 генераторов, 79 силовых трансформаторов, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 452,5 МВт.