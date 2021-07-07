 
Модернизация

РусГидро завершит замену гидроагрегатов Угличской ГЭС

РусГидро завершит замену гидроагрегатов Угличской ГЭС

7 июля 2021, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: УГЛИЧСКАЯ ГЭС, ПКМ, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
215

ПАО «РусГидро» и российский энергомашиностроительный концерн «Силовые машины» заключили договор, предусматривающий полную замену гидроагрегата №1 Угличской ГЭС в 2023 году. После завершения работ гидросиловое оборудование одной из старейших гидроэлектростанций России будет полностью обновлено. Замена гидроагрегата проводится в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.

Угличская ГЭС, вторая ступень каскада гидроэлектростанций на Волге, была введена в эксплуатацию в 1940 году. В машинном зале станции смонтированы два гидроагрегата, один из которых был заменен в 2011 году.

В соответствии с условиями договора «Силовые машины» изготовят и поставят поворотно-лопастную гидротурбину в комплекте с системой автоматического управления, гидрогенератор, систему возбуждения и микропроцессорные защиты гидрогенератора. Замена оборудования на более эффективное позволит увеличить мощность станции на 10 МВт, до 130 МВт.

Сборку и монтаж нового оборудования гидроагрегата, его подключение к вспомогательным системам, комплекс пусконаладочных работ выполнит дочернее общество РусГидро - АО «Гидроремонт-ВКК».

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 125 гидротурбины, 107 генераторов, 79 силовых трансформаторов, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 452,5 МВт.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ПАО "РусГидро"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Состоялось годовое общее собрание акционеров АО 07.07.2021
Состоялось годовое общее собрание акционеров АО "Системный оператор Единой энергетической системы"
В июле энергетики 07.07.2021
В июле энергетики "Самарских РС" отремонтируют 43 подстанции 35-110 кВ
В Якутске энергетики ввели в работу 27 новых трансформаторных подстанций 07.07.2021
В Якутске энергетики ввели в работу 27 новых трансформаторных подстанций
07.07.2021
"Россети Тюмень" подхватили электроснабжение объектов "Лукойла" на период ремонта собственной генера...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно