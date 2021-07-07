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Состоялось годовое общее собрание акционеров АО "Системный оператор Единой энергетической системы"

Состоялось годовое общее собрание акционеров АО Системный оператор Единой энергетической системы

7 июля 2021, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»). В соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия общего собрания акционеров АО «СО ЕЭС», 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации, осуществляются Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Решения годового общего собрания акционеров АО «СО ЕЭС» по итогам 2020 года оформлены распоряжением Росимущества от 30.06.2021 г. № 313-р.

Указанным распоряжением утверждены годовой отчет АО «СО ЕЭС» за 2020 год, годовая бухгалтерская отчетность АО «СО ЕЭС» за 2020 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также утверждено распределение полученной по итогам 2020 года прибыли, предусматривающее, в том числе, перечисление 1 173,37 млн рублей на финансирование капитальных вложений.

Годовым общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов по итогам 2020 года в размере 31,16 млн. рублей.

Совет директоров АО «СО ЕЭС» и Ревизионная комиссия АО «СО ЕЭС» переизбраны в прежнем составе.

Аудитором АО «СО ЕЭС» на 2021 год утверждено ООО «Группа Финансы».

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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