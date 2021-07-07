 
Модернизация

В Якутске энергетики ввели в работу 27 новых трансформаторных подстанций

В Якутске энергетики ввели в работу 27 новых трансформаторных подстанций

7 июля 2021, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) в первом полугодии текущего года ввели в работу 27 новых трансформаторных подстанций в Якутске. Общая установленная мощность энергооборудования составляет 1,6 МВт.

С начала текущего года для повышения надежности электроснабжения потребителей столицы энергетики не только ввели в эксплуатацию новые энергообъекты, но и выполнили текущий ремонт 135 силовых трансформаторов, а также отремонтировали и заменили запасные части на электросетевом оборудовании. Уже проведены восемь капитальных ремонтов с заменой оборудования. В ближайшее время планируется заменить комплексные трансформаторные подстанции «Пост ГАИ», «СОТ Мерзлотовед», «76 отряд», «Электрик» и ТП «Объект 13/11».

«Энергетики планомерно ведут ремонт распределительных сетей столицы. Ввод в работу нового энергооборудования и обновление воздушных линий позволит повысить надёжность электроснабжения и избежать аварийных ограничений в кварталах с плотной жилой застройкой», - отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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