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Энергетики "Россети Сибирь" восстанавливают электроснабжение в Балахтинском и Новоселовском районах Красноярского края

Энергетики Россети Сибирь восстанавливают электроснабжение в Балахтинском и Новоселовском районах Красноярского края

7 июля 2021, 10:48
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, РОССЕТИ СИБИРЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Сибирь

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Вечером, 6 июля из-за сильной грозы и шквалистого ветра повредилось 5 опор воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ «Малый Имыш – Новоселовская». Жители 24 населенных пунктов в настоящий момент находятся без электричества.

Аварийно-восстановительные работы не прекращались всю ночь и сейчас проходят в усиленном составе: вместе с бригадами Красноярскэнерго работают бригады и техника МЭС Сибири, Кузбассэнерго-РЭС, Хакасэнерго и подрядных организаций. Всего задействовано 44 сотрудника, 16 единиц спецтехники.

Социально значимые объекты запитываются от 18 передвижных дизель-генераторных установок, энергоснабжению больниц с covid-пациентами ничего не угрожает. Координация аварийно-восстановительных работ осуществляется оперативным штабом под руководством генерального директора «Россети Сибирь» Павла Акилина при взаимодействии с главами районов и МЧС.

По прогнозам синоптиков, опасные погодные условия (грозы, шквалистое усиление ветра до 24 м/с, местами град) сохраняются. Аварийно-восстановительные работы могут продлиться до конца дня 8 июля.

 

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Источник: Россети Сибирь

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