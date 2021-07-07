«Россети Тюмень» обеспечили надежное электроснабжение объектов ПАО «Лукойл» в ХМАО-Югре. В летний период нефтяники проведут плановые ремонты и перевооружение объектов собственной генерации электроэнергии. Для стабильной работы инфраструктуры двух крупнейших месторождений нефти «Лукойла» в Западной Сибири энергетики организовали временную схему электроснабжения. По предварительным расчетам объем дополнительно переданной электроэнергии составит более 87 млн кВт*ч.

«Россети Тюмень» обеспечили перевод питания объектов нефтедобычи на временное электроснабжение в июне. За три летних месяца нефтяники планируют провести техническое перевооружение части газотурбинной электростанции. Энергетики своевременно реализовали ремонтную программу на собственных объектах и выполнили комплекс необходимых схемно-режимных мероприятий. Выдачу мощности обеспечивают пять питающих центров 110 кВ «Россети Тюмень».

Благодаря оперативным действиям компании «Россети Тюмень» специалисты «Лукойла» на 3 месяца будут обеспечены надежным электроснабжением, сохранят объемы производства и смогут добыть около 3 млн тонн углеводородов. Для производственных нужд нефтяники получат порядка 87,5 миллионов кВт*ч.