В Череповце (Вологодская область) началась подготовка к строительству нового участка Шекснинского проспекта, который станет частью большого транспортного кольца. Проектно-сметная документация продления проспекта от улицы Рыбинской до Южного шоссе прошла государственную экспертизу. Об этом в среду, 7 июля, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

До 22 июля планируют объявить электронные торги по поиску подрядчика для выполнения работ, контракт с компанией намерены заключить до 16 августа. По словам губернатора региона Олега Кувшинникова, к августу 2022 года специалистам предстоит построить 1,55 км новой автодороги, на эти цели предусмотрено 753 млн рублей.

«С запуском Шекснинского проспекта в Череповце будет сформировано большое транспортное кольцо, которое объединит четыре крупных микрорайона - Зашекснинский, Заягорбский, Индустриальный и Северный. Это историческое событие, приуроченное к дате открытия нового Архангельского моста», - отметил Олег Кувшинников.

В пресс-службе областного правительства добавили, что решение о строительстве первого этапа Шекснинского проспекта было принято на Градостроительном совете под руководством главы региона в апреле текущего года. Проектом предусмотрено строительство трехполосного участка по четной стороне в направлении Южного шоссе.

Новая автодорога станет продолжением проспекта, который сейчас реконструируется на протяжении 1,2 км от Октябрьского проспекта до улицы Рыбинской, в рамках работ участок протяженностью 800 метров расширяют до шести полос движения. Также на участке длиной 400 метров (где уже устроили шесть полос) обустраивают автобусные остановки, тротуары, заезды во дворы и места для разворотов. Реконструкцию участка планируют завершить до конца года.

В сообщении отмечается, что новый участок Шекснинского проспекта станет частью большого транспортного кольца, в которое также входит путепроводная развязка по улице Архангельской, важнейший элемент - строящийся Архангельский мост. Срок сдачи всех объектов намечен на август следующего года.