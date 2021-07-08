Филиалы Системного оператора ОДУ Средней Волги и Нижегородское РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление энергосистемами Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашии) ввели в эксплуатацию цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) для использования при управлении режимом контролируемых сечений «СЭС – ОЭС», «Балаково – Саратов» и «Заречное».

Ввод СМЗУ в этих контролируемых сечениях стал первым подобным проектом, реализованным в ОЭС Средней Волги.

Контролируемое сечение (совокупность линий электропередачи) «СЭС – ОЭС» обеспечивает выдачу мощности Балаково-Саратовского энергоузла, где расположены крупные источники генерации – Балаковская АЭС и Саратовская ГЭС. Контролируемое сечение «Балаково – Саратов» обеспечивает выдачу мощности Балаковского энергоузла, а также электроснабжение Саратовского энергорайона. Контролируемое сечение «Заречное» обеспечивает электроснабжение промышленной части Нижнего Новгорода.

Использование СМЗУ для определения максимально допустимого перетока (МДП) мощности при управлении электроэнергетическим режимом позволит увеличить степень использования пропускной способности электрической сети в контролируемых сечениях «СЭС – ОЭС», «Балаково – Саратов» и «Заречное» до 400 МВт, 180 МВт и 150 МВт соответственно без снижения уровня надежности электроснабжения потребителей. Также ожидаемые эффекты от использования СМЗУ – сокращение объемов ограничения потребления электроэнергии в послеаварийных режимах и снижение ограничений вырабатываемой Балаковской АЭС мощности в паводковый период.

СМЗУ – разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с АО «СО ЕЭС» программно-технический комплекс, выводящий процесс расчета максимально допустимых перетоков мощности в электрической сети на принципиально новый уровень. Система предназначена для расчета величины МДП в режиме реального времени, что позволяет учитывать текущие изменения схемно-режимной ситуации в энергосистеме и тем самым обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.

Внедрение СМЗУ – важное направление цифровизации оперативно-диспетчерского управления наряду с вводом централизованных систем противоаварийной автоматики третьего поколения в энергосистемах, дистанционным управлением оборудованием подстанций и другими передовыми технологиями, позволяющими получить значительный положительный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими и бизнес-процессами.

В 2021 году в операционной зоне ОДУ Средней Волги планируется ввод СМЗУ для еще одного контролируемого сечения в операционной зоне Филиала Системного оператора РДУ Татарстана (осуществляет оперативно-диспетчерское управление энергосистемой Республики Татарстан), а также увеличение числа контролируемых сечений, допустимый переток активной мощности в которых определяется СМЗУ ОДУ Средней Волги, на два.