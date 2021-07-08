МКУ «Пермблагоустройство» заключило муниципальный контракт на строительство сетей наружного освещения в микрорайонах Нижняя Курья и Старые Водники.

Всего в 2021 году в Перми по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» запланировано строительство более 70 км сетей наружного освещения.

Согласно условиям контракта, компании «ДСТ-Строй» до середины октября 2021 года предстоит выполнить обустройство сетей наружного освещения на участках улиц общей протяженностью около 5 километров. Более 150 световых опор со светодиодными светильниками будут установлены вдоль улиц Калинина, Каляева, Сокольская, Юнг Прикамья, Капитана Пирожкова, Монтажников, Байкальская, Оханская, Черниговская, Парусная, Граничная, Теплопроходная, Штурманов, Туапсинская и Нижне-Курьинская. Также новое освещение появится на Якорном, Тупиковом и Веслянском переулках.

Светодиодные светильники будут крепиться на металлических однорожковых кронштейнах и устанавливаться на железобетонные опоры, расположенные вдоль дорог на расстоянии 34 метра. Современное светотехническое оборудование российского производства позволит обеспечивать дистанционное управление по команде с центрального диспетчерского пункта города, многотарифный учет и передачу значений потребления электроэнергии, контроль токов и напряжений, а также защитит от энергопотерь, перенагрузок и коротких замыканий. Выбранное светотехническое оборудование кроме энергосберегающих технологий имеет небольшой вес, эстетичный внешний вид, удобно в монтаже и обслуживании.

Стоимость работ по контракту составляет 12,2 млн рублей, гарантия – 5 лет. Напомним, строительство сетей наружного освещения ведется в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми». Содержание и обслуживание муниципальных сетей наружного освещения проводится МУП «Горсвет».