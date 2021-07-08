Энергетики «Россети Кубань» восстановили объекты сетевой инфраструктуры, которые были повреждены в результате стихийных природных явлений 5 июля в Туапсинском районе. Основные схемы энергоснабжения потребителей из поселка Джубга, а также сел Дефановка, Молдовка, Горское, Тенгинка, Полковничий и Лермонтово восстановлены 7 июля. Продолжаются работы по точечным заявкам бытовых потребителей.

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119 энергетиков в составе 41 бригады в круглосуточном режиме вели восстановление нарушенного энергоснабжения поселков, где объявлен режим ЧС. Специалисты ликвидировали последствия подтопления на трансформаторных подстанциях и воздушных линиях. Работы осложняло отсутсвие подъездных путей из-за размытых дорог и поваленных деревьев.

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В первую очередь бригады запитывали электроэнергией социально значимые объекты поселков, в том числе водозаборы для обеспечения населения водой. Для непрерывного энергоснабжения социальных объектов использованы передвижные источники резервного питания.

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Ликвидация последствий наводнения энергетиками велась в тесном взаимодействии с администрацией Краснодарского края и МЧС.

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Энергетики обращают внимание потребителей подтопленных населенных пунктов на сохранение необходимости соблюдения правилах электробезопасности:

во избежание электротравм не предпринимайте самостоятельных действий на энергообъектах, линиях распределительных сетей на территории домовладений и улицах.

использование электрических приборов зданий (помещений), попавших в зоны подтопления, без просушки представляет повышенную опасность! Мокрые или влажные электроприборы, провода, розетки, выключатели смертельно опасны!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ брать электроприборы мокрыми руками или в мокрой обуви!

в случае обнаружения электроустановок, оказавшихся в зоне подтопления, обрыва или провиса проводов, искрения, других технарушений необходимо сообщить о повреждении дежурному диспетчеру вашего района электрических сетей.

Телефон горячей линии компании "Россети Кубань" 8-800-220-0-220.