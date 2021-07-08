Весь технический прогресс сейчас за Китаем.
8 июля 2021, 11:00
Рубрика: Происшествия
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Энергетики «Россети Кубань» восстановили объекты сетевой инфраструктуры, которые были повреждены в результате стихийных природных явлений 5 июля в Туапсинском районе. Основные схемы энергоснабжения потребителей из поселка Джубга, а также сел Дефановка, Молдовка, Горское, Тенгинка, Полковничий и Лермонтово восстановлены 7 июля. Продолжаются работы по точечным заявкам бытовых потребителей.
⠀
119 энергетиков в составе 41 бригады в круглосуточном режиме вели восстановление нарушенного энергоснабжения поселков, где объявлен режим ЧС. Специалисты ликвидировали последствия подтопления на трансформаторных подстанциях и воздушных линиях. Работы осложняло отсутсвие подъездных путей из-за размытых дорог и поваленных деревьев.
⠀
В первую очередь бригады запитывали электроэнергией социально значимые объекты поселков, в том числе водозаборы для обеспечения населения водой. Для непрерывного энергоснабжения социальных объектов использованы передвижные источники резервного питания.
⠀
Ликвидация последствий наводнения энергетиками велась в тесном взаимодействии с администрацией Краснодарского края и МЧС.
⠀
Энергетики обращают внимание потребителей подтопленных населенных пунктов на сохранение необходимости соблюдения правилах электробезопасности:
Телефон горячей линии компании "Россети Кубань" 8-800-220-0-220.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter