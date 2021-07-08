Сформирован проектный технический комитет по "умным" стандартам

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии сформирован новый проектный технический комитет по стандартизации - «Умные (SMART) стандарты» (ПТК 711).

Нарастающие темпы цифровой трансформации требуют широкого внедрения цифровых технологий, в том числе и в документы по стандартизации. Одной из таких задач является представление стандартов в виде, при котором любой конструктор, технолог и инженер могут применять цифровой документ по стандартизации на этапе разработки изделия, технологии, в производственных процессах. Так, стандарт с машинопонимаемым содержанием тот, при котором информационная система может самостоятельно воспринимать содержание одного или нескольких документов по стандартизации (стандарты в виде баз данных, программных кодов). Умными стандартами являются и те, в которых машина не только понимает содержание, но и обладает способностью их самостоятельного применения и трактования – без вовлечения человека-оператора. Эти стандарты по своей сути являются информационными моделями, способными строить самостоятельные взаимосвязи между элементами. Целью созданного ПТК 711 и стала выработка единых подходов к машиночитаемому и машинопонимаемому представлению документов по стандартизации в целях обеспечения их широкого внедрения в промышленности Российской Федерации.

Функции по ведению секретариата ПТК 711 возложены на ФГУП «Стандартинформ», на пост председателя ТК назначен генеральный директор АО «Консорциум «Кодекс» Сергей Тихомиров.

В состав технического комитета вошли 26 участников, в том числе, Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Роскосмос», ПАО «Газпром», ведущие предприятия железнодорожной и строительной отраслей, АО «РТ-Техприемка», Фонд «Сколково», ПАО «КАМАЗ», для которых сегодня вопросы обеспечения понимания технических требований на уровне межмашинного взаимодействия выходят на первый план в условиях глобальной цифровизации экономики.

Первое установочное заседание ПТК «Умные (SMART) стандарты» состоялось в Екатеринбурге на площадке ФБУ «УРАЛТЕСТ» и было приурочено к Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2021», на которой традиционно широко обсуждаются вопросы цифровизации промышленности.

Открывая заседание, руководитель Росстандарта Антон Шалаев рассказал о целях и задачах созданного технического комитета, а также о работе, которая ведется по данному направлению международными организациями по стандартизации ИСО и МЭК.

Заместитель генерального директора ФГУП «Стандартинформ» Олег Петухов в своём докладе представил основные положения первой редакции проекта основополагающего национального стандарта «Стандарты национальные в цифровых форматах. Общие положения и классификация», которая в настоящее время ведется в рамках реализации Плана мероприятий «дорожной карты» развития стандартизации в Российской Федерации на период до 2027 года.

Участники заседания обсудили потребности промышленности в SMART-стандартах и ведущейся работе по данному направлению - с докладами и сообщениями выступили, в частности, начальник отдела ПАО «КАМАЗ» Александр Капитонов и начальник управления ПАО «Газпром» Алексей Почечуев.