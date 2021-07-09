 
Модернизация

АО "РЭС" завершает пусконаладочные работы в новом распределительном пункте в Барабинске

АО РЭС завершает пусконаладочные работы в новом распределительном пункте в Барабинске

9 июля 2021, 11:30
Рубрика: Модернизация
Метки: АО РЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
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Лето – пора активного строительства, причем не только жилых домов, но и промышленных объектов, в том числе объектов электросетевого хозяйства. Именно летом энергетики стараются выполнить максимальный объем работ по строительству и реконструкции электрических сетей в рамках инвестиционной и ремонтной программ. 

На территории Новосибирской области в сфере электроэнергетики реализуются инвестпроекты 8 сетевых организаций, при этом наиболее масштабная инвестиционная программа у системообразующего электросетевого предприятия региона – акционерного общества «Региональные электрические сети». Прежде всего, это проекты по реконструкции электросетей, которые направлены на повышение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей, а также на создание возможности присоединения к электрическим сетям новых потребителей.

Одним из значимых проектов в рамках инвестиционной программы АО «РЭС» является модернизация электросетей в Барабинске Новосибирской области. Здесь в одном из микрорайонов частной жилой застройки энергетики завершают пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию вновь построенного распределительного пункта (РП) 10 кВ. Этот РП был построен взамен устаревшего и практически пришедшего в негодность РП-1, принадлежащего администрации города Барабинска.

Здание старого распределительного пункта находилось в аварийном состоянии, поэтому было принято решение построить новый РП-10 кВ и оснастить его современным оборудованием. Для этого было установлено модульное здание РП, произведена перезаводка питающих и отходящих кабельных линий электропередачи, а также смонтированы современные измерительные приборы, приборы учета, устройства защиты и автоматики, заземляющее устройство и устройства телемеханики.

 

Общая сумма инвестиций АО «РЭС», вложенных в строительство РП 10 кВ, составила более 15 миллионов рублей.

В результате ввода в эксплуатацию нового распределительного пункта жители близлежащей части города Барабинска получат надежное и бесперебойное электроснабжение.

Энергетики продолжат активную реализацию мероприятий инвестиционной программы на территории Новосибирской области. И на время проведения реконструкции АО «РЭС» призывает граждан отнестись с пониманием к осуществлению плановых отключений электроэнергии, необходимых для обеспечения безопасности работающего персонала, и проявить терпение до окончания работ.

Информацию обо всех планируемых работах с отключением электроэнергии энергетики заблаговременно публикуют на сайте компании в разделе «Работы с отключением электроэнергии», где можно самостоятельно ознакомиться с данными каждого конкретного планового отключения электроэнергии (адрес, дата и время).

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