В Хорватии намерены установить на фермах 800 МВт солнечных электростанций и 100 МВт биогазовых электростанций.

Как заявила управляющий директор Ассоциации экономики и интересов возобновляемых источников энергии Хорватии (ВИЭ Хорватия) Майя Покровац, правительство Хорватии разработало Национальный план восстановления и устойчивости без консультаций с научным сообществом, частным сектором, финансовыми учреждениями и неправительственными организациями.

«Сельское хозяйство и отрасль возобновляемых источников энергии должны объединить усилия, а не конкурировать за стимулы и доступную землю, - заявила она. - Необходимо предоставлять гранты посредством публичных обращений к фермам для установки солнечных и биогазовых электростанций».

Солнечные электростанции общей пиковой мощностью 800 МВт могут быть установлены на фермах, и в этом случае для балансировки потребуется еще 100 МВт на гибких установках, работающих на биогазе, сказала Майя Покровац.

Расчет был сделан из «минималистским допущением» о 5 кВт фотоэлектрической мощности на ферму, что соответствует инвестиционному потенциалу в 600 млн. евро.

«Солнечная мощность такого размера может быть покрыта всего 200 биогазовыми установками мощностью в среднем 500 кВт, - говорит Майя Покровац. - В Хорватии насчитывается 3000 соответствующих ферм».

Сейчас Хорватия построила 45 МВт биогазовых установок. Преимущество внедрения возобновляемых источников энергии в сельском хозяйстве заключается в том, что энергия потребляется там, где она производится, отметил глава ВИЭ Хорватии.

«Согласно текущим проектам в области возобновляемых источников энергии в стране, к 2030 году энергосистеме потребуется 7 ГВт, но запланированных инвестиций для этого недостаточно, - предупредила Майя Покровац. - Правительству необходимо ускорить работу административной системы в сегменте возобновляемых источников энергии».

Она раскритиковала Национальный план восстановления и устойчивости за то, что он не включал оценку средств, которые могут быть мобилизованы из частного сектора, как это сделала Греция.

«Раздел грантов на первые два года составляет 8% валового внутреннего продукта Хорватии на 2019, что ставит ее на первое место в списке государств-членов Европейского Союза, - отметила Майя Покровац. - Механизм предоставит в целом 6,3 миллиарда евро грантов и еще 3,6 миллиарда евро кредитов».

Управляющий директор Ассоциации экономики и интересов возобновляемых источников энергии подчеркнула, что в плане инвестиций в энергетику предусмотрено 660 млн. евро с 1,1 миллиарда евро ожидаемых расходов к концу десятилетия.