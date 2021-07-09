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Зарядные станции Группы РусГидро установили рекорд по отпуску электроэнергии

Зарядные станции Группы РусГидро установили рекорд по отпуску электроэнергии

9 июля 2021, 10:25
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика Транспорт 
Источник: Энергетика и промышленность России

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В июне 2021 года отпуск электроэнергии в сети электрических зарядных станций РусГидро составил более 36 тысяч кВт·ч.

Это максимальный показатель с момента начала их работы в сентябре 2019 года.

Ежемесячный прирост новых пользователей с начала года составил в среднем +12%, средний ежемесячный рост чека +3 % в месяц. Число активных клиентов ЭЗС РусГидро насчитывает уже 3,4 тыс. человек и продолжает расти. Также растет и средний объем зарядной сессии.

Всего за время эксплуатации сети зарядных станций РусГидро отпуск электроэнергии составил более 400 тыс. кВт·ч., а на полученной электроэнергии электромобили прошли более 2 млн км. Работа сети ЭЗС РусГидро позволила добиться экономии более 200 тыс. литров бензина, что предотвратило выброс в атмосферу примерно 500 тыс. кг парникового газа.

В планах РусГидро в 2021 году – обеспечить работу в ДФО не менее 60 быстрых электрозаправочных станций. Электромобили смогут передвигаться между крупными городами региона: Владивостоком, Хабаровском, Биробиджаном и Находкой, в значительной степени услугами ЭЗС будут обеспечены Камчатка и Сахалин. В 2022 году количество зарядных станций планируется довести до 150, соединив ключевые города Дальнего Востока.

Также РусГидро планирует создание электрозарядной инфраструктуры на трассе «Владивосток-Москва». Реализация проекта предполагает установку на всей протяженности трассы 80 зарядных станций с максимальным расстоянием между ними в 150 километров.

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Источник: Энергетика и промышленность России

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