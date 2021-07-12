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"Россети ФСК ЕЭС" обновит силовое оборудование на ключевой подстанции юга Красноярского края

Россети ФСК ЕЭС обновит силовое оборудование на ключевой подстанции юга Красноярского края

12 июля 2021, 08:59
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к модернизации подстанции 220 кВ «Шушенская-опорная» в Красноярском крае. Будет установлен новый автотрансформатор мощностью 63 МВА и современные устройства релейной защиты. Это повысит надежность электроснабжения южных районов края с населением около 51 тыс. человек, а также транзита электроэнергии в Республику Тыву. Инвестиции в проект составят 209 млн рублей. Завершение работ запланировано на 2021 год.

Мощность подстанции 220 кВ «Шушенская-опорная» составляет 190 МВА. На энергообъекте установлены два автотрансформатора и один трансформатор, предназначенные для преобразования уровня напряжения в сети. В ходе модернизации взамен одного выработавшего свой ресурс силового агрегата смонтируют современный автотрансформатор аналогичной мощностью - 63 МВА.

Также будут установлены современные микропроцессорные комплексы релейной защиты отечественного производства со встроенными функциями самодиагностики и регистрации аварийных событий. Они обеспечат защиту подстанционного оборудования от коротких замыканий.

Подстанция 220 кВ «Шушенская-опорная» обеспечивает электроснабжение потребителей Ермаковского и Шушенского районов Красноярского края, в том числе электрокотельной, Музея-заповедника «Шушенское», а также объекты инфраструктуры Национального парка «Ергаки». Также подстанция является ключевым звеном энерготранзита из Красноярского края в Республику Тыву «Ергаки – Шушенская-опорная – Туран».

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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