Ущерб, причиненный экосистеме федеральных заказников на территории Калмыкии от гибели хищных птиц на незащищенных спецустройствами ЛЭП, по подсчетам ученых, превысил 5 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС директор единственного в республике государственного природного биосферного заповедника "Черные земли" Батаар Убушаев.

«В этом году заповедник получил грант фонда Руффорда, который поможет нам провести работу, направленную на защиту краснокнижных пернатых, являющихся одним из символов дикой природы республики, - степных орлов. В рамках проекта "Изучение и сохранение степного орла (Aquila nipalensis) в Калмыкии" мы уже провели инвентаризацию птицеопасных ЛЭП в федеральных заказниках "Сарпинский", "Харбинский" и их окрестностях. Ущерб от гибели на них пернатых хищников, по нашим подсчетам, составил около 5,2 млн рублей», - сказал он.

Ущерб определен специалистами на основании методики исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу России. В частности, согласно этой методике, вред от гибели одной особи степного орла оценивается в 50 тыс. рублей, орла могильника и черного грифа - в 100 тыс. рублей, сапсана - в 600 тыс. рублей. Ученые обследовали более 300 км ЛЭП и на 210 км птицеопасных линий обнаружили 76 погибших особей 14 видов. Большую часть из них - 94% - составили хищные птицы, 38% из них - это виды, занесенные в Красную книгу РФ, уточнил директор заповедника.

"Наиболее массово гибнут черный коршун и обыкновенная пустельга, из редких краснокнижных птиц - степные орлы. Сегодня степной орел в России - самый редкий из орлов, причем, по данным ученых, в Калмыкии обитает четвертая часть всей российской гнездовой популяции. Среди погибших есть курганники, черные грифы, орлы-могильники и сапсан. Массовая гибель от электропоражения на ЛЭП - одна из основных причин сокращения численности редких видов хищных птиц в степном регионе, в полупустынях и сухих степях которого опоры ЛЭП являются единственными местами, где пернатые могут выследить свою добычу или отдохнуть», - пояснил Убушаев.

По словам собеседника агентства, специалисты-орнитологи бьют тревогу, а вот собственники ЛЭП пока не придают проблеме должного значения. Численность птицезащитных устройств на устаревших опорах линий электропередачи в Калмыкии крайне мала в сравнении с другими регионами Юга России. Собственники ЛЭП региона извещены о результатах проведенной сотрудниками заповедника работе, все материалы исследований направлены также в прокуратуру Калмыкии.

О заповеднике

Государственный природный биосферный заповедник "Черные земли", созданный в 1990 году, является единственным в России полигоном для изучения степных, полупустынных и пустынных ландшафтов, а также охраны калмыцкой популяции сайгака. Его площадь составляет 121,1 тыс. га. В заповеднике уже есть четыре экологических тропы - "Птицы озера Маныч-Гудило", "Тропой сайгака", "Тюльпаны Маныча" и "Меклетинские розовые озера". На них можно увидеть множество видов животных и птиц, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения - сайгаков, журавлей-красавок, розовых пеликанов, колпиц, краснозобых казарок, степных орлов, множество видов околоводных, водоплавающих и степных птиц.