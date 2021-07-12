«Россети Тюмень» приступили к модернизации системы релейной защиты и автоматики на двух подстанциях в южной части ХМАО-Югры, которые обеспечивают электроснабжение более 8 тысяч жителей Нефтеюганского района, а также объектов «Сибура», РЖД и лесопромышленных компаний. Новые устройства повысят защиту энергооборудования от внутренних и внешних повреждений и предотвратят нештатные ситуации. Энергетики планируют реализовать проект за 3 месяца, объем вложений предприятия составит 3,6 млн рублей.

Работы пройдут на подстанциях 110 кВ «Лиственная» и «ЛПХ». Через территориальные сетевые организации эти энергообъекты участвуют в электроснабжении поселков Салым и Куть-Ях, в которых расположены более 20 социально значимых объектов, в том числе 3 школы, 2 детских сада, участковая больница и амбулатория. Кроме того, подстанция «Лиственная» – ключевой центр питания куть-яхской железнодорожной станции, важного пункта северной магистрали, которая соединяет ХМАО-Югру и ЯНАО с сетью железных дорог России.

На подстанциях «Лиственная» и «ЛПХ» энергетики установят четыре микропроцессорных терминала. Устройства предотвратят повреждение основных элементов подстанций – силовых трансформаторов. К плюсам новых терминалов специалисты относят быстродействие и высокую отказоустойчивость.

В результате проекта на питающих центрах будут организованы круглосуточный мониторинг параметров работы оборудования и удаленная передача данных на диспетчерский пункт нефтеюганского филиала «Россети Тюмень». По оценкам экспертов, уровень автоматизации подстанций «Лиственная» и «ЛПХ» увеличится до 70 %.