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Утверждено постановление о создании особой экономической зоны "Новгородская"

Утверждено постановление о создании особой экономической зоны Новгородская

12 июля 2021, 10:36
Рубрика: Законотворчество
Метки: ОЭЗ НОВГОРОДСКАЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: government.ru

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В Новгородской области будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-внедренческого типа. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Общая площадь ОЭЗ составит более 180 га. На её территории будут открыты предприятия по производству лекарств на основе моноклональных антител, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники. Также планируется запустить заводы по переработке рапса, изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов.

Ожидается, что компании, получившие статус резидента ОЭЗ, проинвестируют в экономику региона порядка 8 млрд рублей, создадут более 700 рабочих мест.

Территория, отведённая под ОЭЗ, частично оснащена инженерной и транспортной инфраструктурой. Её дальнейшим обустройством займутся региональные власти. Стоимость этих работ оценивается в 1,3 млрд рублей.

Особые экономические зоны формируются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ даёт бизнесу ряд преимуществ. В первую очередь – налаженную инфраструктуру и коммуникации. Речь идёт также о минимизации административных барьеров, налоговых льготах и таможенных преференциях.

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Источник: government.ru

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