Согласно статистическим данным, опубликованным на веб-сайте системного оператора Финляндии Fingrid, в 2020 г. с точки зрения технической доступности для передачи электроэнергии одними из лучших среди скандинавских стран были признаны высоковольтные соединения постоянного тока (high-voltage direct current, HVDC), связывающие финскую энергосистему с энергосистемами Швеции и Эстонии.

В 2020 г., как и в 2019 г., самым загруженным среди трансграничных HVDC соединений стало соединения Fenno – Skan 1 между Финляндией и Швецией, коэффициент использования пропускной способности которого достигал 97%. Следующими по использованию пропускной способности признаны HVDC соединение EstLink 2 между Финляндией и Эстонией – 85% и Fenno-Skan 2 между Финляндией и Швецией – 78%.

Наиболее значительный объем электроэнергии в 2020 г., составивший 8,9 ТВт*ч (что соответствует 85% от максимального объема электроэнергии, который технически возможно передать), был передан по трансграничным HVDC соединениям между Финляндией и Швецией (FI – SE3). При этом доступная для торговли пропускная способность соединений была почти полностью задействована под импорт электроэнергии в Финляндию.

HVDC соединения между Финляндией и Эстонией также стали одними из лучших по использованию пропускной способности. Объем электроэнергии, переданной по ним в 2020 г., составил 6,6 ТВт*ч, что соответствует 75% загрузке соединений. Передача электроэнергии в основном осуществлялась в направлении Эстонии.

Коэффициент использования пропускной способности HVDC соединения EstLink 1 между энергосистемами Финляндии и Эстонии в 2020 г. составил 57%. HVDC Соединение EstLink 1 также регулярно использовалось для регулирования частоты в скандинавской энергосистеме. Для этих целей Fingrid покупает часть резервов по регулированию частоты (frequency containment reserves, FCR) в Эстонии. Кроме того, преобразовательные подстанции (ППС) EstLink 1 используются для регулирования напряжения и перетоков реактивной мощности в энергосистемах Финляндии и Эстонии, что обеспечивает максимальную надежность передачи электроэнергии для обеих стран.

Согласно опубликованным Fingrid данным, в 2020 г., как и в 2019 г., технически доступная пропускная способность финских ЛЭП ограничивалась из-за технологических нарушений и работ по техническому обслуживанию в среднем только на 1,8% в течение всего года, т. е. на время около 160 часов.

Все четыре финских трансграничных HVDC соединения (Fenno – Skan 1, Fenno – Skan 2, EstLink 1 и EstLink 2) вошли в пятерку лучших HVDC соединений среди скандинавских и прибалтийских стран с точки зрения технической доступности для передачи электроэнергии.

Информационно-аналитический ресурс EEonline