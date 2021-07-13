 
Модернизация

Компания "Россети Центр" приступила к строительству инфраструктуры для промышленного парка "Губкин" в Белгородской области

Компания Россети Центр приступила к строительству инфраструктуры для промышленного парка Губкин в Белгородской области

13 июля 2021, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, БЕЛГОРОДЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Центр

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
373

С 1 июля «Россети Центр Белгородэнерго» приступил к работам по строительству электросетевой инфраструктуры, необходимой для подключения энергопринимающих устройств промышленного парка «Губкин» к централизованному электроснабжению.

По договору технологического присоединения Белгородэнерго обеспечит промпарк запрашиваемой мощностью в объеме 5000 кВт, при этом все мероприятия будут завершены с опережением графика, до 1 октября текущего года.

К этому времени энергетики выполнят реконструкцию подстанции 35 кВ «Восточная» с установкой дополнительного оборудования и модернизацией систем телемеханики, построят 1,8 километров кабельных линий 6 кВ, а для повышения надежности электроснабжения установят интеллектуальные коммутационные аппараты с возможностью автоматического перевода нагрузки с поврежденного на неповрежденный участок сети. Монтаж схемы электроснабжения будет реализован с применением новейшего отечественного оборудования и материалов.

Индустриальная площадка расположена на территории моногорода Губкин и занимает площадь более шестнадцати гектаров. Необходимые условия для развития новых производств создает АО «Дирекция по развитию промышленных зон», обеспечивая финансирование строительства и ввода в эксплуатацию объектов и инженерных систем. В промышленном парке созданы льготные условия для предприятий-резидентов.  Уже в этом году начнут работу восемь предприятий. Будет открыто более 450 новых рабочих мест.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Центр

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
750 новых приборов учета электроэнергии установили потребителям в адыгейском энергорайоне 13.07.2021
750 новых приборов учета электроэнергии установили потребителям в адыгейском энергорайоне
В Калужской области установлены энергосберегающие трансформаторы 13.07.2021
В Калужской области установлены энергосберегающие трансформаторы
13.07.2021
"Россети Северный Кавказ" вкладываются в развитие консолидированных сетей Нальчика
ООО 13.07.2021
ООО "Башкирэнерго" обеспечивает электрификацию новых микрорайонов в Ермекеевском районе Башкирии
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно