С 1 июля «Россети Центр Белгородэнерго» приступил к работам по строительству электросетевой инфраструктуры, необходимой для подключения энергопринимающих устройств промышленного парка «Губкин» к централизованному электроснабжению.

По договору технологического присоединения Белгородэнерго обеспечит промпарк запрашиваемой мощностью в объеме 5000 кВт, при этом все мероприятия будут завершены с опережением графика, до 1 октября текущего года.

К этому времени энергетики выполнят реконструкцию подстанции 35 кВ «Восточная» с установкой дополнительного оборудования и модернизацией систем телемеханики, построят 1,8 километров кабельных линий 6 кВ, а для повышения надежности электроснабжения установят интеллектуальные коммутационные аппараты с возможностью автоматического перевода нагрузки с поврежденного на неповрежденный участок сети. Монтаж схемы электроснабжения будет реализован с применением новейшего отечественного оборудования и материалов.

Индустриальная площадка расположена на территории моногорода Губкин и занимает площадь более шестнадцати гектаров. Необходимые условия для развития новых производств создает АО «Дирекция по развитию промышленных зон», обеспечивая финансирование строительства и ввода в эксплуатацию объектов и инженерных систем. В промышленном парке созданы льготные условия для предприятий-резидентов. Уже в этом году начнут работу восемь предприятий. Будет открыто более 450 новых рабочих мест.