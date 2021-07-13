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Почти 90 млн рублей планируется направить на подсветку Мызинского моста в Нижнем Новгороде

Почти 90 млн рублей планируется направить на подсветку Мызинского моста в Нижнем Новгороде

13 июля 2021, 15:30
Рубрика: Контракты
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: НИА "Нижний Новгород"

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Почти 90 млн рублей планируется направить на подсветку Мызинского моста в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, департамент экономического развития горадминистрации объявил аукцион на право устройства архитектурно-художественного освещения Мызинского моста. В документах сказано, что пуско-наладочные работы должны быть завершены до 20 декабря 2021 года, а до 15 января 2022 года должна состояться приемка выполненных работ. Из бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год на эти цели планируется выделить 89,2 млн рублей.

Напомним, что более 86 млн рублей выделят на подсветку Молитовского моста в Нижнем Новгороде.

Ранее также сообщалось, что архитектурно-художественную подсветку также смонтируют на памятниках и фасадах зданий в Нижнем Новгороде. Новое освещение появится на Канавинском и Мызинском и Молитовском мостах, пешеходных мостах на Похвалинском и Зеленском съездах. Кроме того, Нижний Новгород к 800-летию украсят огромные светящиеся конструкции. Например, на Чкаловской лестнице установят сферы, возле памятника Максиму Горькому в сквере на пл. Горького появится несколько цитат нижегородского писателя, над улицами Рождественской и Большой Покровской развесят световые потолки, около ДК ГАЗ на Автозаводе появится светящийся автомобиль Волга, на пр. Ленина - деревья, а возле ФОКа "Юность" - самолёт.

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Источник: НИА "Нижний Новгород"

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