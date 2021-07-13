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В Сочи планируют построить обход Адлерского района

В Сочи планируют построить обход Адлерского района

13 июля 2021, 17:48
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Дублер протяженностью 120 км планируют построить в Сочи для разгрузки дорожного трафика, в том числе создать обход Адлерского района и альтернативную дорогу в Красную Поляну. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале по итогам встречи с и.о. начальника управления федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Андреем Жуковым.

Дорога от центра Сочи в Адлерский район сильно загружена из-за большого трафика, пробки начинаются от Хостинского района, пик приходится на участок в районе Кудепсты и продолжается по улице Ленина в Адлерском районе. В летний сезон, когда на курорт приезжает большое количество туристов, пробки сохраняются до позднего вечера.

"В настоящее время на федеральном уровне прорабатывается масштабный проект решения этой проблемы - строительство дублера протяженностью не менее 120 км. Проект будет разбит на восемь этапов. Но приоритетными для нас являются два: строительство участка Мамайка - Нижняя Хобза и обхода Адлерского района от дублера Курортного проспекта до аэропорта Сочи", - написал глава города.

Кроме того, планируется строительство участка дороги от Хосты до села Галицыно, что может стать альтернативным путем из центра Сочи в Красную Поляну. Также запланировано строительство разворотных петель, которые помогут разгрузить федеральную дорогу.

"Сейчас эти проекты находятся на стадии обоснования инвестиций. Планируется пройти этот этап к концу года и уже в следующем, в 2022 году, приступить к проектно-изыскательским работам. Не исключено, что какую-то часть работ, например три разворотные петли на участке от Кудепсты до железнодорожного вокзала в Адлере, начнём выполнять раньше, чтобы хотя бы частично разгрузить трассу", - пояснил Копайгородский.

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Источник: ТАСС

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