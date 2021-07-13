В поселке Дрожжино построят новую школу

На территории ЖК Дрожжино-2 рабочего поселка Дрожжино Московской области построят новую школу, сообщает RosTender.info. Заказчиком работ является муниципальное казенное учреждение Ленинского Городского Округа Московской Области «Видновское Управление Капитального Строительства».

Согласно технической документации тендера, это будет средняя общеобразовательная школа на 825 мест. Проектом предусматривается трехэтажное здание с подвалом. Для первоклассников в школе будут размещены игровые зоны, для средних и старших классов – кабинеты по домоводству и по обработке металла и тканей. Как ожидается, строительные работы завершатся спустя два года после заключения контракта.

Заявки на участие в тендере можно подать до 3 августа. С победителем тендера заключат контракт на 705 млн рублей. Источником финансирования послужит бюджет Ленинского городского округа Московской области.

