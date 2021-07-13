 
Модернизация

"Россети Северный Кавказ" вкладываются в развитие консолидированных сетей Нальчика

Электросети столицы Кабардино-Балкарии переданы в аренду "Россети Северный Кавказ" для обеспечения надежного и безаварийного электроснабжения потребителей в июне 2020 года.

За прошедший год специалисты Нальчикских горэлектросетей филиала «Каббалкэнерго» провели капитальный ремонт 4,5 км проводов ВЛ-10/6/0,4кВ с заменой неизолированных линий на самонесущий изолированный провод (СИП), отремонтировали 87 кабельных участков 10/6/0,4кВ общей протяженностью  1,518 км с установкой 211 соединительных и концевых муфт; 119 трансформаторных подстанций прошли техническое обслуживание. 

Благодаря системному подходу к обслуживанию сетей удалось снизить не только количество технологических нарушений в сетях, но и сократить длительность восстановления нарушенного электроснабжения: жители Нальчика оценили новый стиль работы столичного подразделения филиала «Каббалкэнерго» после разрушительного по своим последствиям грозового фронта, который обрушился на Нальчик и другие муниципалитеты в 4-5 июля. Энергетикам удалось не только избежать массовых длительных отключений, но и очень оперативно восстановить многочисленные точечные обрывы и аварии, возникшие по причине поваленных ураганом деревьев на потребительские линии 0,4 кВ.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Северный Кавказ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
750 новых приборов учета электроэнергии установили потребителям в адыгейском энергорайоне 13.07.2021
750 новых приборов учета электроэнергии установили потребителям в адыгейском энергорайоне
В Калужской области установлены энергосберегающие трансформаторы 13.07.2021
В Калужской области установлены энергосберегающие трансформаторы
Компания 13.07.2021
Компания "Россети Центр" приступила к строительству инфраструктуры для промышленного парка "Губкин" ...
ООО 13.07.2021
ООО "Башкирэнерго" обеспечивает электрификацию новых микрорайонов в Ермекеевском районе Башкирии
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно