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В Ростове-на-Дону выделят более 1 млрд рублей на уличное освещение

В Ростове-на-Дону выделят более 1 млрд рублей на уличное освещение

13 июля 2021, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: expertsouth.ru

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Предприятие МКП «Росгорсвет» объявило конкурс для инвесторов по замене уличного освещения в городе. Сумма контракта составляет 1,18 млрд рублей. Заявки можно подать до 16 июля. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Выделенная сумма должна покрыть расходы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории Ростова-на-Дону. Затраты на электроэнергию должны снизиться за счет современных энергоэффективных светильников.

В 2020 году департамент ЖКХ с «Ростгорсветом» провели исследование и выяснили, что город освещен всего на 48,5% от нормы. Предприятие вместе с подрядчиком заменят более 38 тыс. светильников и 25 прожекторов, которые обеспечивают подсветку памятников. Контракт заключается на срок 84 месяца (7 лет). У инвестора будет более 150 дней на установку светильников в городе.

Отметим, что ранее, 10 февраля на заседании постоянной комиссии городской Думы по экономическому развитию, промышленности и энергетике депутаты обсуждали вопросы освещения в городе. Директор департамента ЖКХ и энергетики Алексей Пак отметил, что МКП «Ростгорсвет» уже 10 лет проводит плановую замену натриевых ламп на более экономичные светодиодные, а неизолированные провода питания уличного освещения на изолированные. Это помогает добиться экономии электроэнергии. Кроме того, привлечение инвестора позволит снизить бюджетные издержки на уличное освещение за счет энергосервисного контракта. Суть такого контракта заключается в том, что затраты на модернизацию освещения несет инвестор, а возврат инвестиций происходит за счет сэкономленных средств от уменьшения энергопотребления.

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Источник: expertsouth.ru

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