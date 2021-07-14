Источник Европейская Комиссия (объём импорта), оценка ProClimate (затраты на CBAM)

В начале июля снова заговорили о грядущем углеродном налоге для российского импорта в страны ЕС. Давайте разберемся что это и как он может повлиять на наш кабельный бизнес.

Что такое углеродный налог

Пограничный углеродный налог (Carbon Border Adjustment Mechanism, или CBAM) — это новый механизм управления импортом углеродоинтенсивных товаров в ЕС.

Его цель - снизить выбросы парниковых газов, т.е. СО2, и сделать европейскую экономику климатически нейтральной к 2050 году. Выбросы СО2 будут компенсироваться поглотительной способностью европейских лесов и почв, а также вложениями в проекты, позволяющие снижать это выбросы. Суммарный объем проектов может достичь 1,85 трлн евро.

Задача СВАМ - стимулировать иностранные компании снижать выбросы промышленных СО2. Однако, методика расчета налога пока не ясна. Его размер будет зависеть от величины выбросов при производстве того или иного товара. Допустим, для переработки нефти нужна энергия, а поступает она от угольных станций, которые являются источником тех же СО2.

ЕС уже больше 15 лет ведет политику по управлению выбросами парниковых газов - производители покупают квоты на выбросы в рамках Европейской системы торговли выбросами (EU ETS), а в некоторых странах (например, в Швеции) еще и платят отдельный углеродный налог.

Углеродный налог – энергетическая безопасность ЕС

Углеродный налог в первую очередь обеспечивает ЕС энергией и энергетической безопасностью.

Зависимость от российского газа после газовых кризисов Россия – Украина – Европа в 2006 и 2009 годах вынудила ЕС к действиям: стали создаваться терминалы сжиженного природного газа в Польше и странах Балтии, стали вводиться новые законодательные требования («Европейский зеленый курс» (European green deal).

Согласно принятому «зеленому курсу», потребность ЕС в импорте газа и нефти в период с 2030 по 2050 год должен сократиться до минимума. При этом ожидается, что ЕС может «заменить» поставщиков, таких как Россия, где добыча требует значительных выбросов СО2, на таких, как Саудовская Аравия, где на добычу приходится примерно половину углеродного следа, характерного для России.

По сути, CBAM должен уровнять правила игры для европейских и иностранных производителей, однако очевидно, что это можно использовать и как рычаг для принуждения к дополнительным расходам.

Как будет реализован углеродный налог

По одному из возможных сценариев, для импортеров будет создан дублер рынка EU ETS.

Импортеры будут должны покупать так называемые «CBAM-сертификаты» на каждую тонну «вложенных» выбросов в CO2-эквиваленте.

Стоимость сертификата в каждый момент времени будет равна средней цене тонны выбросов на рынке EU ETS за прошлую неделю. В конце июня 2021 года цена тонны выбросов в EU ETS превысила €56.

Влияние на российский экспорт

Основой российского экспорта в ЕС являются сырая нефть, нефтепродукты, природный газ, алюминий, медь, сталь, полудрагоценные камни.

По предварительным оценкам, влияние на российский экспорт может составить от 1,4 млрд $ в год

Как ни странно, но пока производство нефти, продукции нефтехимии, калийных удобрений и других ряда товаров в целом укладывается в европейские нормы по выбросам СО2.

Что удорожает больше всего углеродный налог

При введении углеродного налога больше всего пострадают поставщики газа, азотных удобрений, алюминия, стали и меди: углеродный след их продукции в 2-3 раза превышает европейские показатели и углеродный сбор может стать непомерно высоким, достигая 40–65% текущей экспортной стоимости.

Ключевой удар для Российской экономики придется на сталь и медь&алюминий, ущерб для которых может составить $618 млн и $482 млн соответственно.

Так, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно отметила, что производство тонны «зеленой» европейской стали на €100 дороже, чем выпуск традиционного углеродоинтенсивного аналога.

По оценке BCG, суммарная дополнительная нагрузка от нового сбора для экспортёров из России может составить по разным прогнозам от 1,4 млрд до 4,8 млрд долларов в год.

По оценке KPMG, при базовом варианте российские экспортеры заплатят €33,3 млрд в 2025–2030 годах.

Что дальше?

Для России, где экологическая политика остается в основном на уровне деклараций. Но не за горами 1 января 2023 г, когда начнет действовать CBAM по упрощенной и более мягкой схеме, а с 1 января 2026 года планируется переход на более жесткое регулирование углеродоинтенсивных товаров.

Российские компании, конечно, хотели бы, чтобы такой налог не вводили, потому что внутри страны нет никаких других стимулов снижать выбросы. На это ЕС отвечает, что нового сбора можно будет избежать, если другие страны тоже будут внедрять климатические стандарты, аналогичные европейским.

«Экологическая доктрина страны — и даже ратификация ею Парижского соглашения — в большей степени крупнейшая международная PR–стратегия на свете. Документы ее внутренней климатической политики — это расплывчатые декларации, которые часто противоречат другим проектам». За исключением мониторинга выбросов углерода, все нормы выбросов остаются добровольными.

Ждем официального релиза, который запланирован на вторую половину июля 2021 года и следим за тем, какие законодательно-нормативные документы будут формироваться на фоне требований по снижению СО2 и как они отразятся на нас, производителях кабельно-проводниковой продукции, основным сырьем которых является медь и алюминий.

p.s.

Несмотря на то что сегодня цены на медь опустились до мартовского уровня, в целом можно прогнозировать дальнейший устойчивый рост цен на медь.

Сегодняшнюю стабилизацию цен на медь можно объяснить вмешательством Китайских властей. Они выпустили предупреждение о «нулевой терпимости» для спекулянтов, играющих на товарно-сырьевых рынках.

Новые руководящие принципы были опубликованы Комиссией национального развития и реформ Китая после встречи с лидерами отрасли и ассоциациями по таким товарам, как медь, алюминий, железо, сталь и цветные металлы.

Китай с мая пытается охладить ажиотаж вокруг цен на определенные сырьевые товары, которые стремительно росли с начала года, отчасти из-за оптимистичных ожиданий глобального роста экономики на фоне выхода из пандемии COVID-19.

В заявлении власти пообещали, что регулирующие органы будут отслеживать цены на сырьевые товары и усилят надзор за соответствующими фьючерсами и спотовым рынком. Китайские власти пообещали «нулевую терпимость» к незаконным действиям, таким как «достижение соглашений об установлении монополии, распространение ложной информации и повышение цен на товарно-сырьевых рынках».

Насколько хватит усилий Китая – не известно.

К тому же, повышение цены продиктовано и тем, что с 1 августа вступает в силу экспортный налог на цветные металлы, а поскольку стоимость меди на внутреннем рынке определяется стоимостью тонны в долларах на Лондонской бирже цветных металлов, LME, то рассчитывать на стабилизацию цен не приходится.

Аналитическую записку подготовила Анна Заславская, руководитель отдела маркетинга КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" в рамках проекта Expert.Аналитика

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