Скорость передачи данных достигла рекордных 319 Тбит/с

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14 июля 2021, 16:45
Рубрика: Наука
Метки: ВОЛС, ОПТОВОЛОКНО, НАУКА, РАЗРАБОТКИ, ТЕХНОЛОГИИ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Кабельная промышленность
Источник: hightech.plus
Прошлый мировой рекорд самого быстрого интернет-соединения — 178 Тбит/с — был почти вдвое побит японскими инженерами, продемонстрировавшими передачу данных со скоростью 319 терабит в секунду. Волоконно-оптический кабель соединил две точки, удаленные друг от друга на 3 тысячи километров, что сопоставимо с существующей инфраструктурой интернета.
Трудно представить себе такую невероятную скорость в реальности: домашние соединения, даже самые быстрые, достигают всего 10 Гбит/с, а научная сеть NASA, позволяющая десяткам тысяч ученых передавать данные и пользоваться удаленными инструментами, работает с 100–400 Гбит/с, сообщает New Atlas.
Прорыв был достигнут при использовании существующей волоконно-оптической инфраструктуры, с добавлением передовых технологий. Для начала инженеры Национального института информационных и коммуникационных технологий взяли вместо обычного единственного сердечника — стеклянной трубки, по которой движутся данные — четыре. Сигнал разбивается на несколько спектров, которые передаются одновременно, методом спектрального уплотнения каналов. Добавлена редко используемая третья «полоса» для передачи большего объема данных, а различные оптические усилители помогают увеличить дистанцию передачи.
Частотная гребенка генерирует 552 канала с различной длиной волны. Свет проходит через двойную поляризационную модуляцию, создавая различные последовательности сигнала посредством задержки некоторых длин. Затем каждая из этих последовательностей отправляется в один из четырех сердечников оптоволокна.
Пройдя приблизительно 70 км по волокну, данные достигают оптических усилителей двух новых типов, один с присадкой из эрбия, другой — из тулия, после чего проходят стандартный процесс комбинационного усиления. Затем последовательности сигналов направляются в новый сегмент оптического волокна. Повторение этого процесса и позволило команде передать данные на расстояние 3001 км.
Важно подчеркнуть, что кабель с четырьмя сердечниками такого же диаметра, как и стандартный. Это значит, что технологию можно относительно легко внедрить в существующую оптоволоконную инфраструктуру.
Первую в мире функциональную систему беспроводной передачи энергии на большие расстояния разработали в Новой Зеландии. Уже сейчас прототип способен работать в любых погодных условиях, направляя энергию между двумя антеннами, разделенными расстоянием в несколько километров.
Фото: nict.go.jp
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