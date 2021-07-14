На Кировской ТЭЦ-3 в рамках инвестиционной программы продолжается строительство новой котельной. Уже возведены внешние стены здания. Работы ведутся в рамках реализации компанией «Т Плюс» проекта по реконструкции станции, который направлен на повышение надежности работы оборудования электростанции, увеличение выработки горячей воды от ПГУ и снижение воздействие производства на окружающую среду. Затраты на его реализацию составят 955 млн рублей.

Напомним, что в рамках инвестиционной программы ТЭЦ-3 энергокомпания проведет реконструкцию цеха химводоочистки, модернизацию схемы выдачи сетевой воды, построит котельную и проведет техперевооружение схемы электроснабжения собственных нужд. Также компания выведет из эксплуатации физически и морально устаревшую неблочную часть станции.

Кировская ТЭЦ-3 обеспечивает тепловой энергией город Кирово-Чепецк, электроэнергией Кировскую область. Установленная электрическая мощность — 258 МВт, установленная тепловая мощность — 908,3 Гкал /ч.

При реконструкции Кировской ТЭЦ-3 будет:

использовано 350 тонн металлоконструкций;

залито 2500 м3 бетона;

проложено 16 километров трубопроводов;

смонтировано 800 единиц запорной арматуры, 48 единиц насосного оборудования и 60 единиц технологического оборудования;

протянуто 55 километров кабеля.

«Т Плюс»

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц.

Кировский филиал «Т Плюс»

В состав филиала входят 4 теплоэлектроцентрали, осуществляющие выработку электроэнергии и обеспечивающие теплоснабжение городов Киров и Кирово-Чепецк - Кировские ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Установленная мощность электростанций: по электрической энергии - 1071,3 МВт, по тепловой энергии – 3160 Гкал/ч. Используемые виды топлива: газ, уголь, торф, мазут. Директор филиала – Береснев Сергей Александрович.