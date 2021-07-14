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ГУП РК "Крымэнерго" электрифицировало новый жилой массив в Симферопольском районе

ГУП РК Крымэнерго электрифицировало новый жилой массив в Симферопольском районе

14 июля 2021, 17:36
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: КРЫМЭНЕРГО

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Для обеспечения электроснабжением нового массива жилой застройки в селе Краснолесье Симферопольского района ГУП РК «Крымэнерго» выполнило сетевое строительство энергообъектов. Владельцы 90 земельных участков получили возможность подключиться к новой электросетевой инфраструктуре.

ГУП РК «Крымэнерго» в июне приступило к возведению энергообъектов для нового жилого района в селе Краснолесье Симферопольского района. К настоящему моменту энергетики выполнили строительство участка воздушной линии ВЛ 10 кВ, а также смонтировали линию электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ: установили 120 опор, а затем проложили более 3 км изолированного провода. Кроме того, специалисты построили комплектную трансформаторную подстанцию 630 кВА. Ежедневно для осуществления технических мероприятий в Краснолесье работало четыре единицы специальной техники и две бригады энергетиков в составе не менее 10 человек.

Завершающим этапом стало подключение новой подстанции к сети ЛЭП 10 кВ, а также направление в Крымское управление Ростехнадзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию энергообъектов. В настоящее время работники предприятия оформляют акты технологического присоединения и заключают договоры энергоснабжения с потребителями. После подписания документов в дома жителей улиц Минькова, Дементьева, Калужина и Крымских партизан в с. Краснолесье будет подана электроэнергия.

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Источник: КРЫМЭНЕРГО

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