Энергетики защищают птиц от поражения электрическим током

Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» ведут установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на участке воздушной линии электропередачи 110 кВ «Центральная – Тверская» в Апшеронском районе Краснодарского края. На высоковольтной ЛЭП, которая проходит по предгорной зоне Большого Кавказа, энергетики смонтируют около 150 устройств для защиты пернатых.

Оборудование предназначено для предохранения птиц от поражения электрическим током и монтируется на траверсах высоковольтной линии электропередачи поверх изоляторов. Специальные устройства, состоящие из диэлектрической конструкции и крепежных элементов, защищают пернатых от контакта с токоведущими элементами ЛЭП.

– Вместе с важной экологической функцией птицезащитные устройства предупреждают загрязнение гирлянд изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц, снижают риск замыкания на линии и исключают вероятность отключения ЛЭП от столкновения пернатых с проводами, – отметил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Ранее энергетики Адыгейских электросетей установили 336 ПЗУ на участках воздушных линий электропередачи 110 кВ «Шовгеновская – Армавир» и «Центральная – Тверская». Всего до конца года на территории адыгейского энергорайона будет смонтировано более 800 птицезащитных устройств.

В компании «Россети Кубань» реализуется ряд специализированных программ по повышению уровня экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов. Среди них важное место занимает оснащение воздушных линий электропередачи птицезащитными устройствами. Такими конструкциями, в первую очередь, оборудуются участки ЛЭП, которые проходят по ключевым орнитологическим территориям и их буферным зонам.