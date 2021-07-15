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"Татнефть" разрабатывает проекты по улавливанию и захоронению CO2

Татнефть разрабатывает проекты по улавливанию и захоронению CO2

15 июля 2021, 18:00
Рубрика: Компании
Метки: ТАТНЕФТЬ, ЭКОЛОГИЯ, ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: ТАСС

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"Татнефть" ведет работу над проектами по улавливанию и захоронению углекислого газа, сообщил журналистам в четверг генеральный директор компании Наиль Маганов.

"Основной тренд компании - это повышение энергоэффективности, надо тратить меньше, мы пытаемся это делать, ведем подобные проекты по захоронению, по вылавливанию CO2, но первое, на что мы ориентируемся - это энергоэффективность", - сказал Маганов.

Он добавил, что "Татнефть" учтет в своей стратегии программу Еврокомиссии по борьбе с изменением климата и не видит риски для нефтяной компании при активном переходе на альтернативные источники энергии. "Я вас уверяю, что нефтяное сырье будет доминировать и в частности в транспорте", - заключил он.

"Татнефть" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из самых больших в РФ нефтеперерабатывающих комплексов "Танеко", его проектная мощность по переработке нефти достигает 15,3 млн тонн в год. Добыча нефти группы "Татнефть" в 2020 году составила 26 млн тонн, снизившись на 3,8 млн тонн по сравнению с 2019 годом.

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Источник: ТАСС

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