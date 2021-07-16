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МЧС собирается обязать ставить во всех домах устройства защиты работы электросети

МЧС собирается обязать ставить во всех домах устройства защиты работы электросети

16 июля 2021, 16:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: МЧС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Устройства для защиты работы электросети планируют законодательно обязать устанавливать во всех жилых домах и социальных учреждениях. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

По его словам, причинами "огромного количества пожаров (35-40%) является аварийный режим работы электросети".

"Мы также используем нормотворческие полномочия, [позволяющие] предусматривать для любого здания и сооружения, жилого и социального (дома престарелых, детские сады, школы, больницы), внедрение в электроцепи устройства, которое предупреждает аварийный режим работы сети. Оно направлено на своевременное отключение сети в результате дугового пробоя и искрения", - сказал он.

Еникеев отметил, что такие устройства есть в продаже во многих западных странах, они успешно используются уже второй десяток лет. По его оценке, это приведет к снижению числа погибших и травмированных на пожарах.

Еще одной инициативой министерства стал проект постановления правительства, который законодательно обяжет ставить дымовые пожарные извещатели абсолютно в каждом доме, где нет автоматической системы пожаротушения. В таких домах зачастую люди гибнут при пожаре во сне, а датчик смог бы уловить дым и подать сигнал, разбудив людей. Еникеев подчеркнул, что такие устройства недороги и просты в установке.

Он добавил, что в основном люди на пожарах гибнут в жилых домах. При этом в осенне-зимний период количество погибших возрастает в 2,5 раза по сравнению с летним периодом. Каждый год от огня погибает около 420 детей, 75% из них - в возрасте до пяти лет. Однако, отмечает МЧС, что только за прошлый год эти показатели по погибшим и травмированным на пожарах упали на 10% и 15% соответственно.

18 июля сотрудники Государственного пожарного надзора празднуют свой профессиональный праздник. История службы началась в 1927 году, когда был подписан акт о создании этого органа.

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Источник: ТАСС

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